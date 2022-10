Asobares rechaza nuevas restricciones horarias para la rumba en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena dijo que la restricción horaria de la rumba será evaluada cada tres meses. Foto: Cortesía

Asobares arremetió contra la restricciones horarias para la rumba en Cartagena que impuso la administración de William Dau. Para el gremio la medida desconoce las dinámicas sociales de la ciudad e incentiva la informalidad o clandestinidad en una ciudad que aseguran es de 24 horas.

Este jueves la Alcaldía de Cartagena dio a conocer nuevas restricciones para la rumba y venta de licor que van de 10:00 am a 3:00 am del día siguiente durante los viernes y sábado. El resto de días los horarios van de 10:00 am a 1:00 am del día siguiente.

Sin embargo, para Asobares esta medida “agravarán las causas que pretende controlar, afectando al comercio formal de la ciudad, al turismo del principal destino del Caribe colombiano, fortaleciendo las actividades clandestinas, incluso afectando las rentas de la ciudad y el disfrute seguro para propios y visitantes de los establecimientos abiertos al público.”

Asimismo, el gremio solicita de manera respetuosa, mantener la hora mínima de operación comercial a las 3 am base del “sello Rumba Segura” para quienes deseen postularse como distintivo de calidad. También pide “conformar la Red de Cuidado de la ciudad de la mano del comercio formal y brindar la estabilidad jurídica necesaria para las inversiones que recibe Cartagena, como polo de turismo del país”.

La Alcaldía de Cartagena dijo que la restricción horaria de la rumba será evaluada cada tres meses.