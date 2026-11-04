Advierten estafas en venta de boletas para la final de la Sudamericana en Barranquilla

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lanzó una alerta por la comercialización no autorizada de entradas y paquetes turísticos para las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de 2026. La advertencia también involucra a los aficionados que planean viajar a Barranquilla, donde se disputará el partido decisivo de la Sudamericana el próximo 21 de noviembre.

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A través de un comunicado, el organismo informó que ha identificado agencias de turismo, intermediarios y plataformas que promocionan boletas y planes de viaje para estos encuentros sin contar con su autorización. Por eso, pidió a los aficionados verificar la procedencia de las entradas antes de realizar cualquier pago.

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¿Qué advirtió Conmebol sobre la venta de boletas?

La entidad señaló que desconoce el origen y la autenticidad de las entradas ofrecidas por canales no autorizados. En consecuencia, aclaró que no se hará responsable por su validez ni por los inconvenientes que puedan presentarse al intentar ingresar al estado. Esto significa que una persona podría pagar por una boleta ofrecida por un intermediario y encontrarse con que el tiquete no es reconocido por la organización al momento del ingreso.

La advertencia incluye tanto la final de la Copa Sudamericana, que se jugará en Barranquilla, como la de la Copa Libertadores, programada en Montevideo, Uruguay,

La organización indicó que la venta oficial de entradas para la final de la Copa Sudamericana se realiza exclusivamente a través de la plataforma habilitada para el torneo. Además, Conmebol confirmo que Absolut Sport es la única empresa autorizada para promocionar y comercializar paquetes turísticos que incluyan entradas y servicio de hospitalidad para las finales.

La entidad anunció que adoptará las medidas correspondientes para proteger los derechos de los aficionados y garantizar un proceso de comercialización seguro. También reiteró el llamado a evitar ofertar de agencias, intermediarios o plataformas no autorizadas.