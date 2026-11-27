Barranquilla le dio la bienvenida a la Navidad con el encendido de su árbol navideño, una estructura de 66 metros de altura ubicada junto al monumento La Ventana al Mundo, en el norte de la ciudad. El espectáculo se realizó durante la noche del jueves 26 de noviembre y reunió a miles de personas alrededor de este punto de la capital del Atlántico.

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El árbol cuenta con 468.000 luces LED distribuidas en 78.000 módulos programables, una tecnología que permite proyectar imágenes, gráficos, animaciones y mensajes navideños. Por sus dimensiones, es considerado el árbol de Navidad más alto de Colombia y uno de los más grandes de Latinoamérica.

Así es el árbol de Navidad de Barranquilla

La estructura está instalada en la rotonda de la avenida Circunvalar con la Vía 40, junto a La Ventana al Mundo. Con sus 66 metros, supera por 21 metros la altura del monumento, que se convirtió en uno de los referentes turísticos de Barranquilla.

El montaje y la puesta en funcionamiento estuvieron a cargo del Grupo Tecnoglass, empresa que donó la estructura a la ciudad. En los trabajos participaron 120 colaboradores, quienes se encargaron de instalar los elementos que permiten convertir el árbol en una pantalla luminosa.

¡Y así encendimos la Navidad en Barranquilla! 🎄✨



En La Ventana al Mundo vivimos una noche que se quedará para siempre en nuestros corazones. ¡Gracias a todos los que nos acompañaron y demostraron que la alegría se vive mejor cuando se comparte! ❤



Desde hoy y hasta enero, te… pic.twitter.com/0Zx3lAyZjT — Fundación Tecnoglass (@FunTecnoglass) November 27, 2026

Christian Daes, presidente de la compañía, destacó el significado que tiene esta instalación para la ciudad y manifestó su satisfacción por mantener esta tradición navideña: "estamos realmente satisfechos. Ha sido un año duro, difícil, pero nosotros siempre estamos optimistas y felices", afirmó durante el evento.

Música y espectáculos durante el encendido

La ceremonia estuvo acompañada de presentaciones artísticas y musicales inspiradas en historias y personajes de Navidad. Uno de los momentos centrales fue el espectáculo basado en la película Toy Story, que contó con la participación de Isabella Daes García, reina del Carnaval de los Niños 2027, y Pedro Fandiño Camelo, rey Momo de esta celebración.

La jornada también incluyó actividades recreativas para niños y sus familias, además de un espectáculo de pirotecnia que acompañó el encendido de las luces. El árbol podrá ser visitado durante la temporada decembrina y estará disponible hasta el 6 de enero de 2027.