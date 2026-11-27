De acuerdo con el reporte de las autoridades, los policías observaron a varias personas en actitud sospechosa y se acercaron para…

Un patrullero de 21 años resultó herido por arma de fuego durante un procedimiento policial en el barrio Ciudad Paraíso, en el municipio de Soledad, Atlántico. El hecho ocurrió durante el jueves 26 de noviembre, cuando uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaban labores de patrullaje en el sector.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, los policías observaron a varias personas en actitud sospechosa y se acercaron para practicarles un registro. Sin embargo, los sujetos ingresaron a un inmueble y, desde allí, uno de ellos habría disparado contra los uniformados, impactando al joven patrullero.

Un capturado tras el intercambio de disparos

Tras el ataque, unidades de los cuadrantes cercanos reaccionaron y lograron la captura en flagrancia de Kevin Junior López Caballero. Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hombre sería presunto integrante del grupo delincuencial organizado "Los Costeños", bajo el mando de alias "Mono Abraham", señalado como jefe de zona.

El reporte oficial indica que el capturado registra una anotación judicial por el delito de acto sexual violento. Entretanto, otro de los presuntos participantes habría escapado del lugar. Las autoridades adelantan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los demás involucrados.

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Por otra parte, Boris Arboleda Beltrán, presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Paraíso, habría presentado su renuncia y estaría considerando abandonar el barrio debido a amenazas contra su integridad y la de su familia. La situación ha generado preocupación entre habitantes del sector, quienes han expresado inquietudes por las condiciones de seguridad en el barrio.