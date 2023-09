Cantante vallenato que apuñaló a su mánager no aceptó cargos: “No recuerdo nada”

Juan Sebastián Daza (izq.) figura como manager de LuisRa Solano (der.), quien recientemente había lanzado un canción viral en TikTok. Foto: Instagram Juan Sebastián Daza y Facebook LuisRa Solano

En la tarde del 4 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el cantante vallenato Luis Rafael Costa Solano, o más conocido como LuisRa Solano, quien el pasado 28 de agosto, presuntamente, atacó a su mánager, Juan Sebastián Daza Ovalle, con un arma blanca, al interior del conjunto residencial Portal de Miramar, en el norte de Barranquilla.

La Fiscalía acusó a Solano del delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Sin embargo, el artista, de 20 años, no aceptó los cargos, ya que aseguró que no recuerda nada de lo que pasó durante ese día. “Me duele lo que le está pasando a Juancho (su manager). No puedo aceptar cargos porque no me acuerdo de nada”, declaró.

No obstante, según las pruebas y declaraciones aportadas por la Fiscalía, Costa fue capturado en flagrancia y cuando fue detenido usaba aún la ropa que tenía cuando cometió la agresión, pues había rastros de sangre.

Cabe mencionar que la audiencia inicialmente fue programada para el miércoles 30 de agosto, pero se tuvo que suspender, debido a que la defensa del acusado indicó que el cantante vallenato estaba “exaltado y en conmoción, por lo que ha causado este suceso” y no estaba en condiciones de atender a los pedidos y las decisiones del juez. Por tanto, se reprogramó para este lunes. El próximo 13 de septiembre se llevará a cabo la diligencia de medida de aseguramiento.

Los hechos

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque se produjo en el conjunto residencial Portal de Miramar, ubicado en carrera 45 con calle 99 C, lugar en donde el cantante Luis Rafael Costa Solano, habría llegado con su mánager Juan Sebastián Daza Ovalle, de 43 años, tras haber estado en Cartagena.

La noche del domingo 27 de agosto LuisRa Solano y su representante estaban en una presentación en la capital del Atlántico. “Desde el sábado estaban en Barranquilla porque se habían presentado en un negocio. Luego se quedaron tomando”, le dijo una fuente a El Heraldo.

Al parecer, durante todo el fin de semana habrían estado bebiendo y celebrando y fue en la mañana del lunes cuando Daza, quien se encontraba bañándose, fue atacado por el artista, quien previamente empezó a golpear la puerta del baño hasta tumbarla, según reportó la Fiscalía.

El joven cantante Luisra Solano ya fue presentando en el CTI de la Fiscalía por presuntamente atacar con cuchillo a su manager, Juan Daza, en sector de Miramar en Barranquilla. El herido permanece en la Clínica Portoazul. pic.twitter.com/I4QVZlT6Cz — Carlos Mario Jiménez (@CarlosMarioDj) August 28, 2023

Las causas del ataque estarían relacionadas con celos. Una de las versiones indica que el mánager envió unas fotos subidas de tono a la novia del cantante y esta le avisó a su pareja, lo que desencadenó en una discusión y posteriormente en el ataque. La otra versión es similar, pero indica que no fue por unas fotos, sino por unos comentarios del mánager sobre la novia de Solano.

También se reportó a medios locales que LuisRa había bajado al parqueadero del conjunto residencial y había hecho daños a un carro con un extintor. La Policía lo capturó saliendo de uno de los ascensores. Según las autoridades, este les expresó que había matado a su representante: “Arriba lo maté para que respete”, dijo.

Daza recibió una incapacidad de 45 días, tras ser atendido en la clínica Portoazul por heridas en la zona abdominal y en el brazo derecho, que se vio comprometido al tratar de evitar el ataque.

