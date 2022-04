Dos menores de edad murieron ahogados en Barranquilla

Los dos casos no están relacionados. Foto: Cortesía The Icon

Un adolescente de 16 años y una niña de 12 años murieron ahogados, en hechos aislados, en Barranquilla. La Policía Metropolitana informó que sus muertes se registraron en los barrios ciudadela 20 de Julio y el corregimiento La Playa.

El primer caso que se presentó fue el del adolescente, quien se encontraba bañándose en un jagüey en el barrio 20 de julio, ubicado al sur de Barranquilla, en la tarde del martes 12 de abril. Según la información recopilada por las autoridades, el joven se sumergió al agua, y con el pasar de los minutos sus amigos se alertaron porque no salía. En ese momento, decidieron buscarlo y pudieron sacarlo, pero el adolescente estaba inconsciente y sin signos vitales.

El joven, identificado como Alexis Díaz, había salido ese día de su vivienda sin el permiso de su madre. “Yo lo dejé almorzando en la casa porque a mí me tocó salir con mi mamá. Antes de irme, le dije que no tenía permiso para irse al jagüey, pero no me hizo caso. Cuando volví, unos vecinos llegaron a avisarme que mi hijo se estaba ahogando y ahí salí corriendo”, relató a RCN Radio la madre del joven.

El otro caso se presentó en el corregimiento La Playa, de Barranquilla. Una niña de 12 años murió ahogada tras sumergirse en un pozo ubicado en el sector de Las Canteras.

Las autoridades informaron que la menor de edad se encontraba con otros niños en el lugar, quienes se dieron cuenta de que la niña se estaba ahogando, por lo que, tras ser rescatada, fue trasladada a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

“Cuando llegué al sitio, encuentro a la niña fuera del agua. Me acerqué al cuerpo y tenía la esperanza de encontrarla viva. Le di primero los primeros auxilios, pero fue demasiado tarde”, dijo la mamá de la niña.