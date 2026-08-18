Hombre habría atacado con ácido a su pareja y se llevó a sus dos hijas en Ciénaga

El ataque se registró en Ciénaga, Magdalena. Foto: Daniela Rojas

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Una mujer fue brutalmente atacada con ácido en el rostro y el pecho en Ciénaga, Magdalena, al parecer por su pareja, quien posteriormente se llevó a sus dos hijas menores de edad. Las niñas fueron rescatadas por la Policía y quedaron bajo protección del ICBF, mientras las autoridades buscan al señalado responsable.

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Tatiana Castro Blandón permanece bajo atención médica después de sufrir graves lesiones en el rostro y el pecho, que habrían sido provocadas con una sustancia química. El hecho ocurrió en el barrio 5 de Febrero y ha generado preocupación e indignación entre habitantes del municipio.

El hombre señalado como principal sospechoso es Marlon Parada, quien habría sido pareja sentimental de la víctima. Después de la agresión, habría salido del lugar con las dos niñas, lo que llevó a las autoridades a activar de inmediato un operativo para establecer su ubicación y garantizar su seguridad.

Habla la policía

“La Policía Nacional de Colombia se permite informar que en el desarrollo de las acciones desplegadas y como resultado de la activación inmediata de todas las capacidades institucionales, fueron ubicadas y recuperadas las dos menores de edad luego de un presunto ejercicio arbitrario de su custodia”, señaló el coronel Fabio Enrique Sierra, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

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La operación fue liderada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, y del Grupo de Infancia y Adolescencia, con el acompañamiento de diferentes autoridades e instituciones encargadas de la protección de los derechos de los niños.

Después de ser encontradas, las dos menores fueron trasladadas a protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que asumió el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Mientras tanto, Tatiana permanece bajo atención médica. Las lesiones físicas, sin embargo, son apenas una parte de las consecuencias que deja una agresión de esta naturaleza: detrás de las heridas también quedan el temor, la incertidumbre y el impacto emocional para una mujer y sus hijas.

La Universidad del Magdalena rechazó la agresión

Tras lo ocurrido, la Universidad del Magdalena se pronunció, debido a que la joven herida es estudiante del Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, CREO, en el Centro Tutorial de Ciénaga.

En comunicado, la Universidad manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres. “Esta unidad académica condena, en toda circunstancia, cualquier agresión física o psicológica contra las mujeres y cualquier otra manifestación de violencia basada en género”.

El caso también llegó al Concejo Municipal de Ciénaga. La concejal Roby Quinto Martínez reclamó públicamente una respuesta institucional y anunció acciones de control político para conocer cómo actuaron las entidades después de la agresión.

“Este hombre malvado destruyó la vida de esta mujer sin importarle absolutamente nada”, manifestó la cabildante durante su intervención en el cabildo.

La concejal calificó preliminarmente el hecho como una posible tentativa de feminicidio y recordó que en Colombia existen mecanismos legales para prevenir y sancionar las diferentes formas de violencia contra las mujeres, entre ellos la Ley 1257 de 2008, la Ley 1761 de 2015 y las disposiciones relacionadas con ataques mediante agentes químicos.

“Tenemos que ejercer un grupo de acción y desde el Concejo debemos todos participar activamente para que nos expliquen qué se hizo inmediatamente ocurrieron los hechos y cuál es el acompañamiento que se le ha dado a la víctima en todo este proceso”, sostuvo la concejala.

Entre las instituciones que serían llamadas a explicar sus actuaciones se encuentran dependencias de la administración municipal, la Policía, la Comisaría de Familia, la Fiscalía, el ICBF y la Personería Municipal.

La búsqueda del señalado agresor continúa

Con las niñas localizadas y bajo protección institucional, la investigación entra en una nueva etapa: ubicar al hombre señalado como responsable del ataque y ponerlo a disposición de las autoridades.

De acuerdo con la información suministrada sobre el caso, existe una orden de captura en contra de Marlon Parada. Las unidades de investigación adelantan labores para establecer su paradero y hacer efectiva la decisión judicial.

La Policía también pidió colaboración a la ciudadanía para aportar información que pueda contribuir a localizarlo. “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes e invita a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123”, añadió el coronel Fabio Enrique Sierra.