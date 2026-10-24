Lluvias y tormenta eléctrica causan emergencias en Barranquilla y Cartagena

Una emergencia se vive este fin de semana en las principales ciudades de la costa Caribe por cuenta de las fuertes lluvias y hasta una tormenta eléctrica que se registraron este sábado 24 de octubre. Mientras en Montería se presenta el desborde de arroyos, en Cartagena y Barranquilla reportan inundaciones, trabajos de rescate y vehículos arrastrados por la fuerza de las aguas.

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En videos e imágenes difundidas en redes sociales se ven varias calles de estas ciudades y de Santa Marta inundadas, mientras que en algunos vehículos los pasajeros quedaron atrapados en el interior. Edwin Pacheco, comandante de Bomberos de Barranquilla, explicó a El Heraldo que en esa ciudad cuatro vehículos fueron arrastrados por el agua en el sector de Villa Tarel, por lo que tuvieron que ir a rescatarlos.

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Adicionalmente, se tuvo que cortar un árbol en el barrio El Edén, mientras que a esta hora revisan si hubo más afectaciones en la ciudad y están atentos ante nuevos llamados.

En Cartagena, las autoridades registran inundaciones en Nuevo Paraíso, Olaya Herrera, Rodeo y Socorro, así como las lluvias provocaron el colapso de varias vías y la suspensión de varias rutas del servicio de transporte. Por estas mismas precipitaciones, el alcalde Dumek Turbay anunció la suspensión de la inauguración de la primera fase del Gran Malecón del Mar.

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Las fuertes lluvias que se registran desde hace varias horas en #Cartagena nos forzaron a posponer el acto oficial de apertura de los primeros dos kilómetros del Gran #MalecóndelMar, previsto para este sábado a las 3:00 p.m.



Actualmente, la formación de una vaguada y dos áreas… pic.twitter.com/m2ek9ZqRf6 — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) October 24, 2026

“Ya son cuatro horas de lluvia, no cesa la lluvia y hemos tomado la decisión de suspender el acto principal de esta apertura del Malecón del Mar en sus dos primeros kilómetros”, dio el mandatario un video difundido en sus redes sociales.

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Adicionalmente, se conoció el video de un hombre que fue rescatado de un vehículo que era arrastrado por las aguas en la tarde de este sábado en Cartagena, mientras que en Santa Marta, por la magnitud de la emergencia por las lluvias, se declaró la alerta roja.

🌧️ El drenaje de aguas lluvias sigue siendo un gran desafío para Cartagena. La prevención de inundaciones exige planificación, inversión y soluciones de fondo. ¿Está preparada la ciudad para enfrentar cada temporada de lluvias? pic.twitter.com/jwwXGHzwoC — En Guardia (@EnGuardia3) October 24, 2026

Finalmente, en Montería, el alcalde Hugo Kerguelén señaló que las precipitaciones hicieron que los arroyos se desbordaran, por lo que hay varias viviendas afectadas, así como se mantiene bloqueado el paso por varias vías nacionales.

¡En días de lluvia, toma precauciones y mantente seguro!



Sigue las recomendaciones de las autoridades, evita situaciones de riesgo y, si necesitas ayuda, llama a la Línea 195 o al (605) 401 0205.



¡Estar prevenidos puede marcar la diferencia! pic.twitter.com/hk8f4kmKvo — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) October 24, 2026

Ante las condiciones meteorológicas, alcaldías como la de Barranquilla han recomendado a los conductores estacionarse en zonas libres de riesgo y no conducir por entre canales que puedan inundarse. A esto se suman llamados para asegurar techos, limpiar cubiertas y evitar echar basuras en los sumideros, ya que esto propicia la aparición de arroyos.

Finalmente, recordaron que están habilitadas las líneas 195 o al (605) 401 0205 para reportar cualquier emergencia.