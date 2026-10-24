Un muerto y 16 heridos dejó accidente de bus en Medellín; hay video del momento

Según informó la alcaldía de Medellín, el siniestro vial se habría presentado luego de que el conductor perdiera el control del bus, por lo que se iniciaron las investigaciones para verificar las…

En la mañana de este sábado 24 de octubre se registró un grave accidente sobre la avenida Barranquilla con carrera 48, en Medellín. Un bus en el que se movilizaban 29 personas terminó volcándose, dejando como resultado una persona muerta y 16 más heridas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Según informó la alcaldía de Medellín, el siniestro vial se habría presentado luego de que el conductor perdiera el control del bus, por lo que se iniciaron las investigaciones para verificar las condiciones del vehículo y qué falla se pudo haber presentado.

Publicidad

"Tras conocer la situación, se activó el protocolo de atención de emergencias, con la participación de los equipos de las secretarías de Movilidad y Salud, así como del Cuerpo Oficial de Bomberos. Como resultado de la emergencia, 16 personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales, cuatro de ellas con urgencia vital", añadió la alcaldía.

#NoticiasTelemedellín obtuvo el video del momento exacto del accidente de un bus de servicios especiales esta mañana en la avenida Barranquilla que dejó varias personas heridas.



Más detalles en nuestra emisión meridiana a las 11:59 a. m. Conéctese en nuestra señal en vivo y… pic.twitter.com/l91FfhwnM6 — Telemedellín (@Telemedellin) October 24, 2026

En imágenes captadas por una cámara de seguridad se ven varios vehículos parqueados en uno de los dos carriles de la vía. En cuestión de segundos se ve aparecer el bus que va a gran velocidad y, en medio de su paso, comienza a ladearse sobre el lado izquierdo, lo que lo hace chocar contra varias palmeras que están en la acera que divide el carril contrario. Finalmente, se presenta el volcamiento del bus que termina golpeando dos de los carros parqueados en la zona.

Le puede interesar

Le puede interesar: Instalan PMU y refuerzan seguridad en la Troncal del Caribe tras ataque armado

En el bus, según información de la alcaldía, iba un grupo de 29 personas que pretendían hacer una peregrinación al municipio de Guarne este fin de semana.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, explicó que los pasajeros aseguraron que el bus especial de turismo venía presentando fallas desde que lo abordaron, debido a que el conductor tuvo que parar en varias ocasiones antes de que se registrara el siniestro.

"Recodamos la responsabilidad de las empresas de servicio especial, de los propietarios y de los conductores sobre el cumplimiento de las revisiones técnico-mecánicas y el lleno de los requisitos de ley para su circulación. Ustedes son los responsables de la seguridad de sus usuarios", concluyó Ruiz.