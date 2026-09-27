Tras las lluvias, el arroyo León quedó cubierto de basura en Barranquilla

El arroyo León es uno de los principales cauces de la zona occidental de…

Las fuertes lluvias registradas en Barranquilla durante los últimos días volvieron a dejar en evidencia la cantidad de residuos que son arrastrados por las corrientes de agua hacia los arroyos de la ciudad. Las imágenes que han circulado por redes sociales del arroyo León permiten dimensionar la magnitud de los desechos que llegan hasta este cauce después de los aguaceros.

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El arroyo León es uno de los principales cauces de la zona occidental de Barranquilla y atraviesa sectores del suroccidente de la ciudad y del área metropolitana. Su recorrido recoge aguas de una amplia cuenca antes de llegar hacia la zona de la ciénaga de Mallorquín, por lo que cumple un papel importante dentro del sistema de drenaje de la ciudad.

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La situación se hace especialmente visible durante las fuertes lluvias, cuando el aumento del caudal incrementa la capacidad de las corrientes para movilizar residuos que permanecen en calles, canales y diferentes puntos de la cuenca.

¿Por qué tanta basura termina en el arroyo León?

La acumulación registrada después de las lluvias está relacionada con los residuos que permanecen en distintos sectores de la cuenca y que son transportados por el agua cuando aumentan las corrientes. Entre los elementos encontrados hay partes de electrodomésticos, especialmente neveras y enfriadores, además de plásticos, espuma y otros residuos voluminosos.

La Alcaldía de Barranquilla ha identificado 12 puntos críticos al largo de la cuenca del arroyo León, donde se realiza seguimiento a la disposición de residuos. Parte de los residuos queda retenida en la estructura conocida como la trampa del arroyo León, instalada para interceptar los materiales transportados por las corrientes y evitar que continúen hacia otros cuerpos de agua.

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La magnitud del problema se refleja en las cifras de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI). En lo corrido de 2026, se han retirado 4.421 toneladas de residuos de la trampa del arroyo.

Cuando se presentan lluvias fuertes, la cantidad de elementos transportados por las corrientes puede aumentar considerablemente. El gerente de la ADI, José Luis Romero, ha señalado que "el mantenimiento del sistema hídrico es una labor permanente durante este año también se han intervenido más de 15 kilómetros de arroyos en diferentes sectores de Barranquilla".

Autoridades investigan de dónde salen los residuos

La Alcaldía, la Policía y la Fiscalía investigan el origen de los residuos. Una de las hipótesis apunta a que algunos electrodomésticos serian desmantelados para aprovechar sus piezas y luego abandonar los sobrantes cerca del cauce.

Cuando llueve, la basura de las calles termina llegando a los arroyos. En el arroyo León tenemos una trampa que evita que estos residuos sigan avanzando, pero lo más importante es que nunca lleguen hasta ahí.



¡Cuidar a Barranquilla también está en nuestras manos! 🙌🏼 pic.twitter.com/85CZQSP2Tx — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) September 23, 2026

Arrojar basura en cuerpos de agua puede generar una multa general tipo 4, cercana a COP 976.673. El Distrito también analiza posibles responsabilidades bajo las normas penales ambientales. Mientras avanzan las investigaciones, Barranquilla mantiene las labores de limpieza y recolección de residuos voluminosos para evitar que estos terminen nuevamente en los arroyos durante las lluvias.