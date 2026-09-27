Suspenden 105 viviendas turísticas en Medellín por incumplir las normas

El aumento de esta oferta ha sido significativo. Según el Sistema de Inteligencia Turística y…

Medellín reforzó los controles sobre las viviendas destinadas al alquiler turístico y de corta estancia, luego del crecimiento que ha tenido esta modalidad de alojamiento en los últimos años. Entre 2024 y lo corrido de 2026, el Distrito realizó 408 inspecciones que terminaron con la suspensión temporal de 105 viviendas por incumplimiento a las normas.

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El aumento de esta oferta ha sido significativo. Según el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), con información del Registro Nacional de Turismo (RNT), los prestadores de vivienda turística registrados pasaron de 521 en 2019 a 8.322 en 2026. Ante este crecimiento, la Alcaldía busca que los alojamientos cumplan los requisitos para funcionar y al mismo tiempo, ofrece asesoría a quienes necesitan ponerse al día.

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¿Por qué están suspendiendo viviendas turísticas en Medellín?

Las suspensiones hacen parte de los operativos de inspección que adelanta la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, junto con otras entidades del Distrito.

Las autoridades revisan que las viviendas que se ofrecen para alquiler turístico cumplan las condiciones exigidas para prestar este servicio. Cuando encuentran incumplimientos, pueden adoptar medidas como la suspensión temporal de la actividad.

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Estas actuaciones se realizan bajo las reglas establecidas en la Ley 1802 de 2016, conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López, aclaró que la intención de la Administración no es eliminar esta modalidad de alojamiento, "no prohibimos la vivienda turística, queremos que todos cumplan con la normativa".

Acompañamiento a propietarios para formalizarse

Además de las inspecciones, la Alcaldía adelanta jornadas de asesoría para que los propietarios y administradores conozcan las reglas y puedan corregir los requisitos que tengan pendientes. Durante 2026, 64 anfitriones han recibido asistencia en propietarios y administradores que participaron en capacitaciones sobre protocolos para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

La formación también ha abordado temas como regulación, aspectos fiscales y contables, herramientas tecnológicas para administrar los alojamientos y prácticas de sostenibilidad. En 2025, por ejemplo, 43 propietarios participaron en capacitaciones sobre sostenibilidad y otros 113 operadores recibieron formación relacionada con la regulación de la vivienda turística en Colombia.

Para la administración Distrital, este crecimiento hace necesario fortalecer la formalización y encontrar un equilibrio entre las rentas cortas y la protección de la vivienda residencial.

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La Administración Distrital sostiene que no busca prohibir las rentas cortas, sino lograr que funcionen dentro de las reglas establecidas. El Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Turismo y Entrenamiento plantean que esta modalidad hace parte de la oferta turística de la ciudad, pero debe coexistir con la normal que protegen el uso residencial y con medidas que permitan prevenir actividades ilegales.