Ofrecen recompensa por responsables de vandalismo a semáforos en Cali

El hurto de cableado, fibra óptica y tarjetas controladoras deja semáforos fuera de servicio y afecta la movilidad en la ciudad. Foto: Itzel Martínez S

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Ante el aumento de casos de vandalismo contra la red semafórica, la Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta COP 5 millones para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de estos robos.

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La medida fue anunciada por la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad, luego de evidenciar un incremento reciente en los ataques a esta infraestructura, que incluye la vandalización de 17 semáforos en los últimos diez días.

Ataque en aumento y puntos críticos

De acuerdo con las autoridades, actualmente, cerca de 20 semáforos permanecen fuera de servicio, lo que ha obligado a tener la presencia de agentes de tránsito para regular la movilidad.

Los casos se encuentran principalmente en el sur de la ciudad, especialmente en corredores como la avenida Pasoancho, la calle 16 y el sector de universidades, donde se han identificado daños recurrentes.

“No son hechos aislados”

Al respecto, el secretario de Movilidad, Sergio Moncayo, advirtió que “estos ataques responden a un patrón sistemático. En los últimos días nos vandalizaron 17 semáforos. Por eso vamos a ofrecer hasta COP 5 millones de pesos a quienes nos den información para desmantelar estas estructuras”.

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El plan de recompensas también aplicará para quienes entreguen información sobre daños a la infraestructura de alumbrado público, otra problemática que presenta comportamientos similares en la ciudad.

Además, se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos. “Es fundamental que entre todos cuidemos los semáforos de la ciudad. Son elementos clave para la regulación del tránsito y la protección de la vida en las vías”, resaltó Moncayo.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, aseguró que “detrás de estos hechos habría grupos organizados. Son acciones premeditadas. Identifican los puntos, saben qué elementos robar y hay un interés económico detrás”.

Según la Secretaría de Movilidad, los responsables no solo dañan la infraestructura, sino que sustraen cableado, fibra óptica y tarjetas controladoras, elementos esenciales para el funcionamiento de los semáforos. Este tipo de afectaciones impacta directamente la seguridad vial, al generar congestión, y aumenta el riesgo de siniestros en la vía.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en lo corrido de 2026 se han registrado más de 70 casos de vandalismo contra la red semafórica en Cali, lo que corresponde a más de 30 % de los casos que se registraron todo el año anterior (200).