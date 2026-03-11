Concejo de Cali anula el proceso de elección del contralor y decide comenzarlo de nuevo

La mesa directiva del Concejo expidió una resolución con la que se dejó sin efectos las etapas adelantadas en el concurso para elegir contralor para el periodo 2026-2029. Foto: Cortesía Concejo de Cali

El Concejo de Cali decidió suspender el proceso que se adelantaba para elegir al contralor distrital para el periodo 2026-2029 e iniciarlo de cero, luego de que la mesa directiva acogió las observaciones hechas por la Procuraduría.

Entre los argumentos de la corporación para volver a iniciar el proceso está “subsanar y dejar sin efectos todos los actos de trámite o preparatorios, incluyendo la inscripción de los candidatos y todas las demás actuaciones administrativas que se hubieran surtido después de la convocatoria inicial”, indica la resolución que se expidió para reiniciar la elección.

Observaciones de la Procuraduría

La determinación se produjo luego de advertencias del Ministerio Público sobre posibles irregularidades en el proceso. Entre los cuestionamientos se menciona el rol de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), que contestó reclamaciones de los aspirantes que le corresponderían al Concejo.

Además, en la convocatoria se habría incluido un requisito que no está contemplado en la ley para este tipo de concursos, que fue exigir un certificado que corroborara que el aspirante no era deudor moroso del Estado con expedición no mayor de 30 días.

Por esto, la Procuraduría advertía que se debían “subsanar y dejar sin efectos todos los actos de trámite o preparatorios incluyendo la inscripción de los candidatos y todas las demás actuaciones administrativas que se hubieren surtido de forma posterior”.

En medio de la polémica, la presidenta del Concejo, Daniella Plaza, aseguró que “la medida busca corregir las fallas detectadas y garantizar que el proceso se ajuste a la normativa. Vamos a sanear el proceso, retrotraerlo hasta donde se encuentran las irregularidades y ajustarlo a derecho, porque Cali merece tener un contralor elegido mediante un procedimiento absolutamente ligado a los principios de legalidad, transparencia y publicidad”.

División dentro del Concejo

La decisión, sin embargo, generó tensiones dentro del Concejo. La segunda vicepresidenta de la mesa directiva, María del Carmen Londoño, anunció públicamente que se aparta de la medida y advirtió sobre posibles consecuencias institucionales. Además, la concejala no firmó la Resolución 073 de 2026 con la que se dejó sin efecto el proceso de elección del contralor distrital.

“Me aparto de esta decisión. En la plenaria explicaré paso a paso por qué esta medida constituye un gravísimo error jurídico que puede traer consecuencias institucionales para la ciudad”, señaló la concejal a través de su cuenta en la red social X. Incluso, aseguró que el episodio podría convertirse en “la crisis institucional más grave que ha tenido la ciudad en los últimos 10 años”, añadió la cabildante.

El proceso deberá comenzar nuevamente

Con la resolución firmada por la presidenta del Consejo y el primer vicepresidente, el proceso para elegir contralor distrital deberá reiniciarse desde la convocatoria pública, lo que implicará repetir etapas como la inscripción de aspirantes, evaluación de hojas de vida, pruebas y conformación de la terna.