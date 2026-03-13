Asesinaron en Venezuela al menor buscado en Colombia por crimen de dos hermanas en Malambo

El adolescente era buscado por autoridades colombianas por su presunta participación en el asesinato de dos hermanas en Malambo, municipio del área metropolitana de Barranquilla. Foto: Redes sociales

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Alias “Fabián”, un adolescente de 17 años señalado como uno de los presuntos responsables del secuestro y asesinato de las hermanas Sheridan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández, de 17, en Malambo, Atlántico, murió en Maracaibo durante un operativo policial. El joven, que había huido de Colombia, fue ubicado por unidades del Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia (CPOBEZ). El joven falleció durante el enfrentamiento armado con los uniformados.

Según el reporte de las autoridades venezolanas, el procedimiento tuvo lugar en el sector El Despertar, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en Maracaibo, luego de que los investigadores recibieran información sobre la presencia de un hombre que coincidía con las características físicas del adolescente buscado por las autoridades colombianas.

El operativo

“Ante la presencia de los funcionarios, el sujeto corrió e ingresó a una vivienda donde disparó contra los uniformados, quienes se vieron en la necesidad de repeler el ataque”, indicó la policía venezolana.

Durante el intercambio de disparos, el adolescente resultó gravemente herido y fue trasladado al Centro de Diagnóstico Integral La Chamarreta, donde los médicos confirmaron su muerte minutos después. En el lugar del operativo también fueron incautados una pistola calibre 380 y un celular, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades.

El crimen que estremeció al Atlántico

Alias “Fabián” era buscado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de las hermanas Hernández Noriega, un caso que generó conmoción en el área metropolitana de Barranquilla.

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“Fabián”, quien mantenía una relación con Keyla, las invitó a ambas a una fiesta el pasado martes de Carnaval; el punto de encuentro era la casa de la madre del joven. Posteriormente, los responsables enviaron mensajes a su familia exigiendo COP 50 millones por el rescate, cifra que luego se redujo a los COP 5 millones, aunque nunca fueron liberadas. Sus cuerpos fueron abandonados en el municipio de Malambo, en donde fueron halladas días después.

Según el relato de uno de los implicados, el asesinato habría sido una especie de venganza ante el presunto intento de las víctimas de entregar a Fabián a la banda criminal Los Costeños.

Otros implicados en el caso

Por este crimen, ya fueron judicializadas otras personas señaladas, como Juan David Taboada, de 19 años, y un menor conocido como “El mono”, quienes enfrentan cargos por homicidio agravado, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas.

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La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para identificar y ubicar a otros posibles responsables, mientras que la cooperación entre autoridades colombianas y venezolanas podría permitir acceder a la información contenida en el celular incautado durante el operativo, aportando nuevos datos.