Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Asesinaron en Venezuela al menor buscado en Colombia por crimen de dos hermanas en Malambo

Alias “Fabián” fue ubicado por unidades del Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
13 de marzo de 2026 - 04:00 p. m.
El adolescente era buscado por autoridades colombianas por su presunta participación en el asesinato de dos hermanas en Malambo, municipio del área metropolitana de Barranquilla.
El adolescente era buscado por autoridades colombianas por su presunta participación en el asesinato de dos hermanas en Malambo, municipio del área metropolitana de Barranquilla.
Foto: Redes sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Alias “Fabián”, un adolescente de 17 años señalado como uno de los presuntos responsables del secuestro y asesinato de las hermanas Sheridan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández, de 17, en Malambo, Atlántico, murió en Maracaibo durante un operativo policial. El joven, que había huido de Colombia, fue ubicado por unidades del Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia (CPOBEZ). El joven falleció durante el enfrentamiento armado con los uniformados.

Según el reporte de las autoridades venezolanas, el procedimiento tuvo lugar en el sector El Despertar, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en Maracaibo, luego de que los investigadores recibieran información sobre la presencia de un hombre que coincidía con las características físicas del adolescente buscado por las autoridades colombianas.

Vínculos relacionados

El futuro incierto del Megacolegio en Taganga, de obra esperada a mole en ruinas
Tío del gobernador del Cauca y dos personas más resultaron heridos por mina antipersona
Juez ordenó talar centenaria bonga en Santa Marta; hay polémica

El operativo

“Ante la presencia de los funcionarios, el sujeto corrió e ingresó a una vivienda donde disparó contra los uniformados, quienes se vieron en la necesidad de repeler el ataque”, indicó la policía venezolana.

Durante el intercambio de disparos, el adolescente resultó gravemente herido y fue trasladado al Centro de Diagnóstico Integral La Chamarreta, donde los médicos confirmaron su muerte minutos después. En el lugar del operativo también fueron incautados una pistola calibre 380 y un celular, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades.

El crimen que estremeció al Atlántico

Alias “Fabián” era buscado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de las hermanas Hernández Noriega, un caso que generó conmoción en el área metropolitana de Barranquilla.

Lea también: Tío del gobernador del Cauca y dos personas más resultaron heridos tras explosión de mina

“Fabián”, quien mantenía una relación con Keyla, las invitó a ambas a una fiesta el pasado martes de Carnaval; el punto de encuentro era la casa de la madre del joven. Posteriormente, los responsables enviaron mensajes a su familia exigiendo COP 50 millones por el rescate, cifra que luego se redujo a los COP 5 millones, aunque nunca fueron liberadas. Sus cuerpos fueron abandonados en el municipio de Malambo, en donde fueron halladas días después.

Según el relato de uno de los implicados, el asesinato habría sido una especie de venganza ante el presunto intento de las víctimas de entregar a Fabián a la banda criminal Los Costeños.

Otros implicados en el caso

Por este crimen, ya fueron judicializadas otras personas señaladas, como Juan David Taboada, de 19 años, y un menor conocido como “El mono”, quienes enfrentan cargos por homicidio agravado, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas.

Le puede interesar: Los pendientes tras la desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para identificar y ubicar a otros posibles responsables, mientras que la cooperación entre autoridades colombianas y venezolanas podría permitir acceder a la información contenida en el celular incautado durante el operativo, aportando nuevos datos.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Venezuela

Operativo

Malambo

Maracaibo

Noticias hoy

Noticias Colombia

Alias Fabián

Asesinato hermanas Malambo

Los costeños

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.