Habló Diana Troncoso, quien sobrevivió más de 30 horas bajo los escombros en Cali

Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali rescataron a Diana Troncoso, de 31 años, quien permaneció atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en el barrio Torres del Limonar. Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN JR

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Una de las historias que resalta de los trabajos de rescate de sobrevivientes en Cali es la de Diana Troncoso, la mujer de 31 años que permaneció por más de 30 horas bajo los escombros del edificio Torres del Limonar. A una semana de la emergencia, la bioingeniera envió un mensaje desde el centro asistencial en el que sigue hospitalizada.

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El hallazgo de Diana se dio en la tarde del 10 de agosto, el día que se registró el sismo, entre los escombros que quedaron del edificio colapsado. Las autoridades ya habían logrado sacar a un bebé y seis personas más del edificio con vida, pero ella tenía las piernas atrapadas entre bloques de concreto, lo que alargó su extracción.

Para rescatarla, los equipos de bomberos de Cali y Bogotá tuvieron que adentrarse alrededor de ocho metros entre los escombros para llegar a ella entre la madrugada del lunes y la mañana del martes, cuando por fin pudo ser liberada.

“Diana Marcela está luchando por la vida, muy llena de energía, de alegría, por volver a nacer. Ella en este momento ha sido intervenida quirúrgicamente porque sufrió mucho sus bracitos, muslo y sus órganos; como estuvieron comprimidos todo ese tiempo, tienen que volver a tomar su estado normal. Pero ella está bien, gracias a Dios”, dijo en su momento a Noticias Caracol Álvaro Troncoso, padre de la mujer.

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El mensaje de Diana

En la mañana de este martes 18 de agosto se conoció un audio en el que la joven aprovecha para agradecer a los equipos de rescate y voluntarios que estuvieron detrás de las labores para sacarla con vida de los escombros.

“El día de hoy quiero dar las gracias, primero que todo, a Dios por el milagro de la vida, por sostenerme en medio de los escombros y darme esta nueva oportunidad. Gracias a los rescatistas, bomberos y voluntarios que no dudaron ni un segundo; ustedes fueron las manos de Dios en la oscuridad”, dijo Diana.

Sumado a esto, la mujer mostró su afecto por el equipo médico que la ha atendido en los últimos días. “Gracias también a mi hermosa familia Comfandi por ser el abrazo que no me ha faltado. Gracias al señor alcalde de Cali por su liderazgo y por estar al frente en los momentos más duros. Y gracias a todos aquellos ángeles que Dios puso en mi camino para mi recuperación. Hoy respiro por ustedes, hoy vivo por ustedes. Esta oportunidad de vida también es suya”.

De acuerdo con el último balance de la alcaldía de Cali, el terremoto del pasado 10 de agosto que tuvo como epicentro San José del Palmar deja como resultado 132 muertos, 1485 heridos, 56 desaparecidos y 88 rescatados, entre los que se encuentra Diana Troncoso.

Adicionalmente, se registran 46 edificaciones colapsadas, de las cuales ya se ha corroborado 24, 126 con colapsos parciales y 182 estructuras con daños identificados.