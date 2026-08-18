Federico Gutiérrez pidió encontrar a responsables de ataque a camión con ayuda para Chocó

El hecho fue denunciado por el cantante Luis Alfonso, quien enviába las ayudas al Chocó. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades en Antioquia están tras la pista de los responsables del ataque a un camión con ayuda humanitaria que iba hacia Chocó y que fue interceptado por delincuentes en el municipio de Ciudad Bolívar. El hecho fue denunciado por el cantante de música popular Luis Alfonso, quien fue el que envió los víveres.

Lea: Lluvias provocan nuevas emergencias en zonas afectadas por el terremoto

Según indicó el músico, el carro con comida salió del sector de La Macarena hacia el municipio de Unión Panamericana, pero cuatro hombres armados en motocicleta intentaron obligar al conductor a detenerse, cerca del casco urbano del municipio de Ciudad Bolívar, haciendo disparos.

“Le pegaron 12 tiros a la cabina. Fue un atentado grande para quererle robar al conductor el camión y la mercancía”, dijo Luis Alfonso, quien añadió que nadie resultó herido.

Adicionalmente, el músico pidió dar seguridad a los servicios humanitarios. “Se pudo escapar del atentado y les pido, por favor, que tengan mucho cuidado, no viajen solitos de noche por ahí con ayudas. Pídanle acompañamiento a la Policía porque hay gente con muy mal corazón que quiere aprovecharse de la situación”.

Luego del hecho, se conoció que otro camión que iba sobre la vía arrolló una de las motocicletas, lo que detuvo el ataque. Posteriormente, el conductor del camión atacado se dirigió hasta una bomba de gasolina, donde recibió apoyo de la Policía.

Le puede interesar: Hombre habría atacado con ácido a su pareja y se llevó a sus dos hijas en Ciénaga

Ante lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó lo ocurrido. “Qué dolor. Esto es inhumano. Atacaron a tiros un camión cargado de ayuda humanitaria, cargado con el esfuerzo de miles de personas que se sumaron al concierto solidario ‘Colombia, Medellín Te Quiere’”.

Adicionalmente, pidió a las autoridades encontrar a los responsables del ataque. “A estos sinvergüenzas criminales les digo una cosa: no van a poder con la solidaridad de un país entero. Seguiremos trabajando para que estas ayudas lleguen a quienes lo perdieron todo con el terremoto”.

La Policía señaló que en la jurisdicción existe presencia e injerencia criminal del Clan del Golfo, a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, y del grupo delincuencial Carne Rancia. Sin embargo, las autoridades no han atribuido oficialmente el ataque a ninguna de estas estructuras.



