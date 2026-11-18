En medio del evento de reconocimiento, la uniformada señaló que: “Les quiero agradecer a todos por todo su apoyo en estas circunstancias como las que pasaron conmigo…

Tras conocerse el caso de racismo contra la auxiliar de Policía Jazli Tatiana Carabalí, el pasado 15 de noviembre, en el barrio obrero de Cali, la alcaldía entregó un reconocimiento a la uniformada por la reacción que tuvo en medio del hecho, en el que un hombre le lanzó varios insultos por su color de piel.

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En medio del evento de reconocimiento, la uniformada señaló que: “Les quiero agradecer a todos por todo su apoyo en estas circunstancias como las que pasaron conmigo el día 15 de noviembre, para que no vuelvan a pasar con nadie más”, manifestó Carabalí.

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Adicionalmente, la policía indicó que la agresión se registró cuando se encontraba con su compañera en la estación de policía. "El señor llegó a agredirnos verbalmente a las dos con hechos de racismo y grosería", agregó la joven.

➡️ #Viral🔝| La auxiliar de Policía agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras las agresiones verbales y expresiones racistas de las que fue víctima junto a otra uniformada en Cali.



La uniformada confirmó que ya interpuso una denuncia contra el presunto agresor. pic.twitter.com/YTxdvPYgAi — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 17, 2026

En medio del evento, el alcalde Alejandro Eder indicó que ya se iniciaron acciones disciplinarias, así como las penales en contra del sujeto acusado por el hecho racista. "En Cali no aceptamos más las expresiones de odio, de división, de polarización que se han vuelto tan comunes", indicó el mandatario.

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La respuesta del Gobierno nacional

Ante el hecho racista registrado en Cali, desde el Ministerio del Interior se anunciaron tres líneas de acción. "Primero, hemos documentado la información disponible sobre este caso; segundo, estableceremos coordinación con todas las autoridades competentes para conocer las actuaciones adelantadas, y tercero, haremos seguimientos a los avances y a las respuestas institucionales frente a estos hechos", dijo Jefferson Mena, dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Siguiendo las instrucciones del presidente @ABDELAESPRIELLA y del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, a través de la Dirección de Asuntos para las #ComunidadesNegras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, adoptamos tres líneas de acción frente al caso de nuestra auxiliar… pic.twitter.com/rFCOjTqwTO — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 17, 2026

Adicionalmente, el funcionario indicó que se abrirá un observatorio contra el racismo desde el próximo año, que permita atender de forma pertinente este tipo de hechos. "Este caso no se quedará solamente en un pronunciamiento; nuestra responsabilidad es activar las acciones institucionales y actuar de manera articulada".