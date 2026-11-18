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Tras conocerse el caso de racismo contra la auxiliar de Policía Jazli Tatiana Carabalí, el pasado 15 de noviembre, en el barrio obrero de Cali, la alcaldía entregó un reconocimiento a la uniformada por la reacción que tuvo en medio del hecho, en el que un hombre le lanzó varios insultos por su color de piel.
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En medio del evento de reconocimiento, la uniformada señaló que: “Les quiero agradecer a todos por todo su apoyo en estas circunstancias como las que pasaron conmigo el día 15 de noviembre, para que no vuelvan a pasar con nadie más”, manifestó Carabalí.
Adicionalmente, la policía indicó que la agresión se registró cuando se encontraba con su compañera en la estación de policía. "El señor llegó a agredirnos verbalmente a las dos con hechos de racismo y grosería", agregó la joven.
En medio del evento, el alcalde Alejandro Eder indicó que ya se iniciaron acciones disciplinarias, así como las penales en contra del sujeto acusado por el hecho racista. "En Cali no aceptamos más las expresiones de odio, de división, de polarización que se han vuelto tan comunes", indicó el mandatario.
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La respuesta del Gobierno nacional
Ante el hecho racista registrado en Cali, desde el Ministerio del Interior se anunciaron tres líneas de acción. "Primero, hemos documentado la información disponible sobre este caso; segundo, estableceremos coordinación con todas las autoridades competentes para conocer las actuaciones adelantadas, y tercero, haremos seguimientos a los avances y a las respuestas institucionales frente a estos hechos", dijo Jefferson Mena, dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Adicionalmente, el funcionario indicó que se abrirá un observatorio contra el racismo desde el próximo año, que permita atender de forma pertinente este tipo de hechos. "Este caso no se quedará solamente en un pronunciamiento; nuestra responsabilidad es activar las acciones institucionales y actuar de manera articulada".
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RICARDO(81050)•Hace 1 horaQue le apliquen toda la ley con su peso al agresor, no importa si se convierte en chivo expiatorio por racista y bocón como la señora aquella que insultó a Francia Márquez. Se necesitan condenas sociales y penales.