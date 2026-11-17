Continúa la polémica por los insultos racistas que una patrullera de la Policía recibió este fin de semana en Cali, mientras se realizaba un procedimiento en el barrio Obrero. Según indicó el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, el responsable sería un colaborador de la alcaldía al que ya habría ordenado suspender e iniciar una investigación disciplinaria en su contra.

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Según indicó la Policía Metropolitana de Cali, el hecho se registró el pasado viernes 14 de noviembre. En un video que se volvió viral en redes sociales, se escucha a un hombre que le dice a la patrullera que se siga riendo, mientras la insulta por el color de su piel.

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Ante lo ocurrido, las autoridades señalaron que se realiza el acompañamiento psicosocial a la uniformada, así como este martes 17 de noviembre se iniciarían las acciones judiciales correspondientes por el caso de racismo y de violencia de género evidenciado.

Está identificado el hombre que lanzó insultos racistas contra una patrullera de la Policía en una calle del barrio Obrero de Cali. El alcalde Alejandro Eder dijo que agresor, que es funcionario de una entidad de salud del Distrito, será denunciado ante la Fiscalía. #MañanasBLU pic.twitter.com/uJ8n1WVCs0 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 17, 2026

Desde la administración local, el alcalde Eder señaló en sus redes sociales: “Detrás de cada uniforme hay un ser humano que merece respeto. Nuestros policías están en las calles trabajando por la seguridad de todos los caleños y no podemos permitir que sean víctimas de agresiones o discriminación”.

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Posteriormente, dijo a Noticias Caracol que "no vamos a dejar sola a nuestra policía, que además mostró mucha cordura y profesionalismo al lidiar con este sin vergüenza (…). Tal como lo hemos hecho en el pasado, a esta persona le caerá todo el peso de la ley".

¿Quién es el responsable de los insultos racistas a patrullera en Cali?

Aunque no reveló su nombre, el mandatario señaló que el hombre ya habría sido identificado y se trataría de un colaborador de una entidad descentralizada de la alcaldía, por lo que ordenó que fuera suspendido, mientras que a la par se hace una investigación disciplinaria en su contra.

"Somos la ciudad con la población afro más grande en Latinoamérica después de Salvador de Bahía. Nos hacemos respetar y somos contundentes contra el racismo. Hoy mismo se iniciará también una demanda penal contra ese individuo", agregó Eder.

Rechazo con absoluta contundencia los actos racistas contra una patrullera de la @PoliciaCali. El racismo y cualquiera de sus manifestaciones son inaceptables en el Valle y deben ser rechazados sin vacilaciones por toda la sociedad.



Los prejuicios racistas perpetúan la… https://t.co/8wg6ppsTdX — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) November 17, 2026

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también envió un mensaje de rechazo frente a lo ocurrido con la patrullera. "Los prejuicios racistas perpetúan la discriminación, profundizan las brechas de desigualdad y atentan contra la dignidad humana. No podemos permitir que tengan espacio en nuestra sociedad. Toda mi solidaridad con la patrullera agredida, quien estaba cumpliendo con su deber y merece todo el respeto. Estos hechos son inadmisibles y deben ser condenados”.

Finalmente, la alcaldía de Cali recordó que está habilitada la línea fácil 311 612 0000 para denunciar hechos similares y dar acompañamiento a mujeres que estén siendo víctimas de cualquier tipo de violencia de género. Eder señaló que también estarían detrás de otro caso de racismo, que durante el fin de semana habría involucrado a un taxista.