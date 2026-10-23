Incendio en centro comercial de Cali provocó gran columna de humo

La emergencia se registró sobre la carrera 10 con calle 15, dentro del centro comercial Petecuy,…

Un incendio de grandes proporciones se registró en la tarde de este viernes 23 de octubre en un centro comercial del centro de Cali. En imágenes difundidas por los testigos se evidencia que las llamas de gran altura que se dispersaron por el último piso de la edificación provocaron una columna de humo que se puede ver desde varios sectores de la ciudad.

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La emergencia se registró sobre la carrera 10 con calle 15, dentro del centro comercial Petecuy, donde se encuentran varias bodegas. En los videos compartidos por el cuerpo de Bomberos y testigos se evidencia que se dio en el quinto piso donde, según el concejal de la ciudad Edinson Giraldo, se conservan pinturas y compresores.

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Por su parte, Juan Felipe Jiménez, subsecretario para el Manejo de Desastres de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali, aseguró que “activamos el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo por un incendio estructural, una ferretería; se activaron los bomberos, máquina de alturas, ambulancias, unidades de rescate”.

ACTUALIZACIÓN: Bomberos Cali atiende el incendio estructural registrado en la carrera 10 con calle 15, en el sector del barrio Sucre.



Para atender la emergencia, fueron despachados dos máquinas con ocho unidades, un carrotanque con dos unidades, una máquina de altura, un… pic.twitter.com/OXJtdCAdRV — Entérate Cali (@EnterateCali) October 23, 2026

Sumado a esto, el cuerpo de bomberos de la ciudad especificó que se enviaron ocho unidades, un carrotanque con dos unidades, una máquina de altura, un vehículo de logística y una ambulancia con dos paramédicos.

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"Se encuentra una bodega ubicada en el quinto piso de la edificación completamente incendiada. Al momento, la situación se encuentra controlada, no hay personas lesionadas en el sitio y se evitó la propagación de las llamas a los locales cercanos y las edificaciones adyacentes, y se evitó el paso a los otros pisos de la edificación", explicó el capitán Javier Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

Fuerte incendio en el centro de Cali pic.twitter.com/zdB8130jbA — norley gomez bedoya (@ndavidgomez) October 23, 2026

Las autoridades no han dado detalles sobre lo que pudo provocar la conflagración. Para este momento, se mantiene restringido el paso vehicular mientras se terminan los trabajos de control del incendio en el centro comercial.