Así fue el paso de Ryan Castro por el histórico barrio salsero de Cali

La actividad hizo parte de una estrategia de promoción turística, el cantante interpretó fragmentos de reconocidos temas salseros durante su presentación. Foto: Alcaldía de Cali

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El barrio Obrero, uno de los sectores más emblemáticos de la historia salsera de Cali, fue escenario de una multitudinaria jornada cultural encabezada por el cantante Ryan Castro. La actividad hizo parte de la estrategia “Cali es donde debes estar”, liderada por la Secretaría de Turismo para fortalecer el posicionamiento turístico de esta zona tradicional de la ciudad.

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Aunque el artista antioqueño es una de las figuras más reconocidas del género urbano en Colombia, durante el encuentro sorprendió a los asistentes al interpretar canciones de salsa y rendir homenaje a uno de los géneros que más identifica a la capital vallecaucana.

El barrio Obrero, protagonista de una apuesta turística

La actividad tuvo lugar en pleno corazón del barrio Obrero, un sector reconocido por su legado musical, sus salsotecas tradicionales y su papel en la construcción de la identidad cultural caleña.

Desde la Alcaldía señalaron que este tipo de encuentros buscan acercar a nuevos públicos a espacios patrimoniales de la ciudad y convertirlos en escenarios permanentes para el turismo cultural.

“Estamos presentando a este artista aquí en el Obrero porque este barrio es patrimonio de nuestra ciudad y patrimonio cultural de todos los caleños”, expresó la secretaria de Truismo durante la jornada.

Ryan Castro sorprendió con un homenaje a la salsa

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando el cantante interpretó fragmentos de canciones salseras frente a una multitud que llenó las calles del sector.

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Además de cantar algunos de sus éxitos, Ryan Castro presentó una versión de Lluvia, clásico popularizado por Eddie Santiago, generando una de las mayores ovaciones de la jornada.

Durante su intervención también recordó que regresará a Cali el próximo 22 de agosto para presentarse en el estadio Pascual Guerrero.

Infraestructura, cultura y economía local

La Alcaldía destacó que la jornada también permitió mostrar las intervenciones que se han realizado recientemente en el barrio Obrero, incluyendo mejoras en vías y espacio público.

Según la administración distrital, estas acciones buscan fortalecer la experiencia de residentes y visitantes, impulsar el comercio local y consolidar al sector como una parada obligada dentro de los recorridos turísticos de Cali.

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Habitantes y comerciantes destacaron el impacto de este tipo de eventos, que aumentan el flujo de visitantes y visibilizan uno de los lugares más representativos de la historia cultural de la ciudad.