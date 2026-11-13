Partido Colombia vs. Chile en Cali: estos son los cierres viales y horarios de restricción

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Quienes tengan previsto movilizarse por el sur de Cali este viernes 13 de noviembre deberán tener en cuenta los cierres viales programados por el partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Chile, que se disputará a las 7:00 p.m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.
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La Secretaría de Movilidad anunció restricciones entre las 10:00 de la mañana y las 11:30 de la noche, es decir, durante 13 horas y media. Las medidas se concentrarán en las vías cercanas al escenario deportivo y podrían generar congestión en el sector. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Movilidad, los cierres principales estarán en:
- Carrera 36: entre la calle 5 y la avenida Roosevelt.
- Carrera 34: entre la calle 5 y la avenida Roosevelt.
También habrá controles especiales en la avenida Roosevelt, entre las carreras 34 y 36, y en la carrera 34, entre la avenida Roosevelt y la calle 9. La Secretaría de Movilidad compartió un plan de desvíos y recomendó a los conductores evitar estos corredores durante el horario de las restricciones, siempre que tengan rutas alternativas.
Recomendaciones para movilizarse en Cali durante el partido
La Alcaldía recomendó planear los recorridos con anticipación, salir con tiempo y atender las indicaciones de los agentes de tránsito. También pidió tener en cuenta las obras de modernización que se adelantan en la avenida Roosevelt desde el 5 de noviembre, pues podrían aumentar la congestión en este sector.
Para quienes asistirán al encuentro, la Secretaría de Movilidad recomendó llegar temprano a las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero y considerar el uso de transporte público. Según informó la entidad, estarán disponibles los servicios de taxi, el MIO y los microbuses que circulan por la zona.
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Las autoridades también recomendaron consultar los canales oficiales de la Alcaldía y de las secretarías de Movilidad y Deporte para conocer posibles cambios en el plan durante la jornada.