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La escuela de música que transforma el oriente de Cali

En 21 años, la Escuela de Música DESEPAZ ha recibido a más de 5.000 estudiantes. Hoy enfrenta el reto de sostener su formación artística en el oriente de Cali.

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Itzel Martínez Sarmiento
Escuela de Música DESEPAZ, Cali
La Escuela de Música DESEPAZ ofrece formación en canto, cuerdas, vientos y músicas tradicionales, en un proceso que busca ampliar las oportunidades culturales y educativas de los jóvenes del oriente de Cali.
Foto: Cortesía Escuela de Música DESEPAZ

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En el oriente de Cali, la música también es una forma de construir futuro. Desde hace 21 años, la Escuela de Música DESEPAZ acompaña a niños, niñas y jóvenes del barrio Calimío Desepaz, en la comuna 21, con un proceso de formación artística que busca ampliar sus oportunidades, acercarlos a la educación superior y fortalecer su relación con la cultura.

Lea: POT de Medellín: ¿Qué plantea el plan para los próximos 12 años?

El proyecto, impulsado por la Asociación para la Promoción de las Artes (Proartes), nació en 2005 con 60 estudiantes y hoy…

Por Itzel Martínez Sarmiento

Comunicadora y politóloga. Periodista por oficio y coleccionista de historias, conciertos y libros. imartinez@elespectador.com

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