La escuela de música que transforma el oriente de Cali

El proyecto, impulsado por la Asociación para la Promoción de las Artes (Proartes), nació en 2005 con 60 estudiantes y hoy…

En el oriente de Cali, la música también es una forma de construir futuro. Desde hace 21 años, la Escuela de Música DESEPAZ acompaña a niños, niñas y jóvenes del barrio Calimío Desepaz, en la comuna 21, con un proceso de formación artística que busca ampliar sus oportunidades, acercarlos a la educación superior y fortalecer su relación con la cultura.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El proyecto, impulsado por la Asociación para la Promoción de las Artes (Proartes), nació en 2005 con 60 estudiantes y hoy atiende a cerca de 300. Su propuesta combina formación instrumental, canto, gramática musical y distintas expresiones, entre ellas las músicas tradicionales. Más que una actividad ocasional, funciona de lunes a viernes, con una intensidad de alrededor de 20 horas semanales para sus estudiantes.

Publicidad

En sus más de dos décadas, la escuela ha recibido a más de 5.000 estudiantes y ha impactado a 1.318 familias. Su trayectoria también se refleja en los escenarios que han pisado sus integrantes, desde presentaciones en eventos nacionales hasta participaciones musicales durante la visita del papa Francisco a Colombia. Recientemente, el ensamble vocal Raíces, integrado por estudiantes y egresados, obtuvo el primer premio en la versión 51 del Concurso Nacional de Música Andina Colombiana, Antioquia le Canta a Colombia.

Una escuela que amplía los horizontes desde el oriente de Cali

Yahaira Mina, directora de DESEPAZ, recuerda que el proyecto comenzó en una zona donde muchas familias enfrentaban condiciones de vulnerabilidad y donde la música clásica, una de las bases iniciales de la formación, podía sentirse distante. La permanencia de la escuela ha permitido construir una relación de confianza con la comunidad y ampliar las expectativas de niños, jóvenes y familias. "Primero, las familias fueron notando en los niños, en las niñas y en los jóvenes el cambio en sus hábitos, mejoras de la disciplina, en el cumplimiento, la transformación de las dinámicas sociales".

Para la directora, uno de los principales aportes de la escuela ha sido acercar la cultura a sectores donde el acceso a este tipo de formación no siempre está garantizado. También ha sido una manera de cuestionar los estigmas asociados al oriente de Cali y mostrar que sus jóvenes pueden participar de la vida cultural de la ciudad, acceder a la universidad y construir proyectos de vida diversos.

La escuela cuenta con programas de coro infantil y juvenil, coro de familias, cuerdas, vientos y música tradicional. En sus instalaciones, los estudiantes encuentran un espacio de aprendizaje colectivo en el que la disciplina musical convive con la formación humana, "seguimos convencidos de que esta es la manera en la cual se rompen los estigmas, se abren posibilidades, se crea ciudadanía, pero sobre todo transformamos desde la base", señala Mina.

Cuando la formación se convierte en oportunidad

Sofía Pasaje tiene 18 años, cursa cuarto semestre de Música en la Universidad del Valle y es soprano del ensamble vocal Raíces. Su historia con DESEPAZ comenzó cuando tenía cinco años, mientras paseaba con su mamá cerca de las instalaciones de la escuela. Le llamó la atención y pidió ingresar.

Durante diez años hizo parte del proceso formativo. Allí aprendió herramientas musicales, ganó confianza para presentarse en público y tuvo la oportunidad de participar en escenarios importantes. Con el tiempo, ese acercamiento se convirtió en una decisión profesional. "Yo misma me dije: ‘No, yo quiero estudiar música porque genuinamente es algo que de verdad me apasiona muchísimo’. Y en la escuela de música me di cuenta de eso".

La preparación que recibió fue clave para presentarse en la Universidad del Valle. En particular, las clases de canto lírico y el trabajo sobre su repertorio le permitieron prepararse para el examen de admisión y continuar su formación de manera profesional. Su recorrido muestra una de las posibilidades que busca abrir la escuela, que el aprendizaje artístico no se quede en una experiencia extracurricular, sino que pueda convertirse en una opción de educación superior y desarrollo laboral.

Sostener la formación artística también es un reto

Mantener un proceso de formación de esta intensidad requiere recursos. Según Mina, el funcionamiento anual de la escuela cuesta cerca de COP 1.000 millones, y desde hace dos años, el proyecto dejó de recibir un aporte a nivel nacional con el que había contado anteriormente. Actualmente, depende de los apoyos locales, donaciones y otras formas de financiación.

La directora considera que la continuidad es determinante. Los procesos de largo plazo permiten conocer a las comunidades, construir confianza y acompañar a los estudiantes durante distintas etapas de su vida. Por eso, insiste en la necesidad de contar con recursos estables que permitan sostener la formación y ampliar su alcance. "Nosotros, en gran medida, necesitamos aportes económicos robustos, o sea, que se mantengan". Para la escuela, garantizar esa financiación significa mantener abiertos los espacios de aprendizaje y las oportunidades que encuentran allí cientos de niños y jóvenes.

Los reconocimientos recientes han sido un impulso para el proyecto. Además del primer premio obtenido por Raíces en Antioquia, la escuela recibió el premio Motivado la Creación, de la Fundación BAT, un reconocimiento a su trabajo artístico y comunitario.

Lea también: Multaron al líder de taxistas Hugo Ospina en protestas en el aeropuerto de Bucaramanga

Sin embargo, para Mina, el mayor logro está en que los estudiantes puedan proyectarse hacia nuevos escenarios y que el trabajo musical siga teniendo un lugar en la ciudad. Sofía coincide, espera que "la escuela continúe siendo un espacio seguro para las nuevas generaciones, donde puedan formarse como músicos y como personas".