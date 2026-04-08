Terminan obras de Avenida Ciudad de Cali: reduce hasta 30 minutos los viajes desde Jamundí

La obra vial de 15,6 kilómetros busca aliviar la congestión en el sur de Cali y ofrecer una nueva conexión hacia Jamundí. Foto: Gobernación del Valle

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La gobernación del Valle del Cauca confirmó la finalización de las obras sobre la avenida Ciudad de Cali. El proyecto conecta el sector de Bochalema, en Cali, con el sector de Bonanza, en Jamundí, a través de un corredor de 15,6 kilómetros.

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Sobre las obras, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó que esta infraestructura busca mejorar la movilidad en el sur de la ciudad y fortalecer la conexión con municipios cercanos.

Impacto en la movilidad

De acuerdo con la mandataria, “la nueva vía permitirá reducir hasta 30 minutos en los tiempos de desplazamiento, especialmente en trayectos hacia Jamundí, uno de los corredores con mayor congestión vehicular en la región. Hoy se cumple un sueño para Cali y el Valle del Cauca. La prolongación de la Avenida Ciudad de Cali ya es una realidad”.

Además, este corredor se proyecta como una alternativa a la vía Panamericana, lo que contribuiría a descongestionar uno de los principales accesos del suroccidente del país.

Aunque las obras ya culminaron, actualmente el proyecto se encuentra en fase de revisión técnica antes de su puesta en funcionamiento. Según explicó Jorge Duarte, gerente de la Concesionaria Rutas del Valle, “se adelantan verificaciones junto con la infraestructura para garantizar las condiciones operativas del corredor”.

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Un proyecto clave para la región

Habitantes del sector han señalado que la obra podría tener un impacto positivo en la movilidad diaria. “La carretera está muy buena, se va a descongestionar el tráfico y le va a mermar mucho el trancón de Jamundí”, afirmó Carlos Herrera, usuario de la vía.

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La prolongación de la Avenida Ciudad de Cali hace parte de una estrategia más amplia para mejorar la conectividad regional, que incluye la optimización de corredores como Cali, Palmira y Buga y otras intervenciones viales en el Valle del Cauca.