Desde hace tres semanas, zonas rurales de Jamundí (Valle) están sin agua

La Alcaldía de Jamundí ha realizado visitas con carrotanques a los corregimientos afectados. Según han informado, los esfuerzos no son suficientes. Foto: Alcaldía de Jamundí

A la violencia que viven los habitantes de Jamundí, Valle del Cauca, se suma una nueva problemática. La temporada de lluvias que enfrenta el país han causado varios derrumbes a lo largo del mes de abril, los cuales generaron afectaciones sobre la bocatoma de captación y conducción de agua de la empresa Acuasur, encargada de surtir el líquido a por lo menos 17.000 personas en el municipio, que completan tres semanas sin el servicio.

“Es en el corregimiento de El Naranjal donde se presenta el derrumbe más grande. Nos manifiestan los ingenieros que, ya con la maquinaria en el lugar, tendríamos un aproximado de uno a dos días para quitar el material necesario y que se puedan intervenir los daños, para así restablecer el servicio de agua en nuestras comunidades”, señaló Diego Trujillo, secretario de vivienda de Jamundí.

Por su parte, Acuasur aseguró que se están realizando trabajos con retroexcavadoras para remover los escombros y reinstalar la tubería afectada. “Ojalá nos rinda lo suficiente y tengamos un buen avance (...) Si todo va bien, podríamos restablecer el servicio el próximo domingo”, informó Edgar Vivas, gerente de la empresa.

Ante las alertas de las comunidades afectadas para que se restablezca el servicio de agua, la Alcaldía de Jamundí ha hecho un llamado a la Gobernación del Valle y al Gobierno nacional para atender la emergencia. Aunque se han movilizado carrotanques a las zonas, el alcalde Andrés Felipe Ramírez, indicó que se necesita un equipo de maquinaria mucho más grande. “Hago un llamado a todos aquellos que nos puedan ayudar para poder subsanar la movilidad de las comunidades y el abastecimiento de agua para cerca de 17.000 habitantes de siete corregimientos”, concluyó.

Falta de agua en Candelaria, Valle

Una situación parecida se presenta en Candelaria, donde se han presentado manifestaciones por la falta de acceso al servicio. Habitantes del municipio citaron en la plaza principal al alcalde y al gerente de la empresa de Acueducto con el fin de conocer las circunstancias por las que llevaban más de cinco días sin el suministro de agua potable. Los hechos terminaron en disturbios

En esta tercer semana, las comunidades que han recibido agua con suministro de 3 carro tanques son:

✅Corregimientos: La Ventura, Robles, El Progreso, La Bertha, Villapáz y Quinamayó.

✅Instituciones educativas de los corregimientos de Robles, Villapáz, Quinamayó y Timba. pic.twitter.com/CrYwgYAuuk — Alcaldía de Jamundí (@AJamundiValle) April 26, 2022

Ante los reiterados problemas en el suministro del agua en el departamento, la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, pidió en días pasados a los vallunos entender las condiciones que se presentan debido a la temporada de lluvias. “Este no es un problema de Acuavalle, esto no es un problema diferente a la turbiedad del agua que se está presentando en todo el departamento, esto no es de un municipio o de otro. Estamos trabajando a toda marcha esta emergencia, porque si todo sale, como dice el Ideam, en tres semanas podría terminar esta ola invernal inclemente que no vivíamos hace más de 15 años”.