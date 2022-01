Cartagena: Alcaldía y mototaxistas buscan acuerdo sobre el pico y placa

En rechazo al decreto de la Alcaldía, el gremio de mototaxistas de Cartagena protestó el pasado 6 de enero. Imagen de referencia.

Continúan los diálogos entre la Alcaldía de Cartagena y el gremio de mototaxistas, por el decreto en que se reglamenta el pico y placa de las motocicletas en Cartagena, pese a la tensión por las declaraciones del alcalde William Dau Chamat.

Según explicó el mandatario, hasta el 31 de diciembre de 2021 rigió el decreto del pico y placa sobre motocicletas días pares e impares, por lo que el 6 de enero se renovó tal como estaba funcionando, es decir: los días pares solo pueden circular las motocicletas cuyas placas terminen en números pares y los días impares solo pueden circular las motos cuyas placas terminen en números impares.

El decreto se expidió en medio de los diálogos que la alcaldía sostenía con los mototaxistas, lo cual generó molestias en el gremio, que en forma de protesta a la expedición del decreto, salieron a protestar el pasado 6 de enero, paralizando el tráfico en diferentes puntos de la ciudad.

Ante esta situación, el alcalde Dau rechazó el actuar del gremio y manifestó: “Los mototaxistas me dijeron que no los había consultado, que no podía sacar este decreto, entonces ¿qué es lo que pretendían? ¿Que siguieran sin decreto? ¿Sueltos de madre? No, si vamos a dialogar es en las mismas condiciones que lo veníamos haciendo”.

Según explicó Dau Chamat, el decreto es necesario para regular el mototaxismo en Cartagena, debido a que en varias ocasiones estas personas no tienen los papeles al día, se movilizan por los andenes y tienen recurrentes peleas con conductores de otros vehículos.

Sobre las manifestaciones, que se concentraron en Bazurto, el mandatario local señaló que no va a permitir que se presente caos vehicular en la ciudad. “Si los mototaxistas deciden traer caos a Cartagena paralizando el tráfico, tengan la certeza que tendrán el Esmad, y si es necesario militarizamos la ciudad, pero ya no van a chantajear más a Cartagena”.

En respuesta, la Federación Unida de Motociclistas, Fenumo, indicaron que se sentían amenazados por el mandatario. “Alcalde Dau usted no puede amenazar ni amedrentar este grupo de honestos trabajadores que como dice usted, se rebuscan el pan diario en la calle. Usted lo que debe hacer es sentarse y concertar, llegar a fórmulas y acuerdos de manera pacífica”, dijo Augusto Ocampo Camacho, asesor jurídico de Fenumo.

Pese a esto, para este martes 11 de enero está previsto un nuevo diálogo en el que participarán delegados de la Contraloría, Personería Distrital y Defensoría del Pueblo. La petición del gremio de mototaxistas es que para estos vehículos rija un pico y placa de dos dígitos por día y no de cinco como se viene haciendo hasta ahora.