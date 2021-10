Cumbre de Fiscales y Procuradores: tráfico de migrantes, actos urgentes

En Cartagena inició la Cumbre de Fiscales y Procuradores Generales 2021, con el objetivo de darle continuidad a la estrategia regional para combatir el crimen organizado transnacional en la modalidad de tráfico de migrantes y sus finanzas ilícitas.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, sostuvo que los participantes “tienen una preocupación sobre sus propios países, sobre sus propias poblaciones, y el hecho que se presenten estos fenómenos masivos plantea que nos activemos todos para resolver. Hacia eso está dirigido este encuentro, hacia la operatividad. Nosotros tenemos que dar resultados y hacer grandes operaciones contra estos criminales , ese es el objetivo de este encuentro”.

La cumbre que termina el viernes 22 de octubre, hace parte de los compromisos adquiridos el pasado 30 de agosto con la suscripción de la Declaración de Panamá, durante el encuentro de Fiscales y Procuradores en ese país centroamericano.

En esa oportunidad el fiscal colombiano le manifestó a sus homólogos que los procesos investigativos liderados por la entidad en el país y la articulación de capacidades con la fuerza pública, han permitido incautar 360 toneladas de clorhidrato de cocaína y marihuana en 2021, una cifra superior a las 337 toneladas aprehendidas en los doce meses de 2020.

En el encuentro de Cartagena acompañan a la Fiscalía de Colombia representantes de Bolivia, Costa Rica, Panamá, Chile, Brasil, Guatemala, Honduras, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú y Estados Unidos.

El Espectador dialogó con el Procurador de Panamá, Javier Enrique Caraballo Salazar sobre la situación de los migrantes. Usó el término “génesis” para entender la problemática en los países. “Efectivamente lo que pasa para comprender y poder atacar este fenómeno migratorio irregular es saber las causas que generan este flujo de personas, la vulnerabilidad de estos migrantes que permite a los grupos criminales aprovecharse de ellos, Si nosotros solo nos dedicamos a atacar el tránsito de estas personas y no vamos a la génesis y al destino difícilmente vamos a poder resolver la situación”

Respecto a las declaraciones que hizo el Defensor del Pueblo de Panamá, Eduard Leblanc Gonzales, sobre la necesidad de tener más apoyo por parte del ejército colombiano en la frontera y en las rutas de los migrantes, Caraballo sostuvo: “Efectivamente en el área de la selva donde ingresan estos colombianos, estamos hablando de una selva espesa, densa donde si hubiera mayor presencia de las autoridades de Panamá y Colombia se podrían evitar algunos de los hechos de los que están viviendo estos migrantes. Panamá ha optado porque haya un flujo migratorio controlado”.

Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, –ACNUR- durante el 2020, más de 82,4 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay 26,4 millones de personas refugiadas.

La cumbre, en la cual participan 25 expertos entre fiscales, procuradores, personal de agencias norteamericanas, delegados y acompañantes, busca desarrollar estrategias a nivel regional, conforme a lo planteado en la ciudad de Panamá.

En las diferentes jornadas se está trabajando en la hoja de ruta de actos urgentes para la investigación y judicialización del tráfico de migrantes en la región y el desarrollo de investigaciones estructurales y conjuntas sobre esta problemática.

Los temas que se abordan permiten el impulso de las investigaciones de carácter transnacional, a través de la cooperación interinstitucional directa entre los fiscales de conocimiento, la conformación de mesas de priorización de casos, la transmisión espontánea de información y la constitución de equipos conjuntos de investigación en los casos que se requieran, entre otros aspectos.

“La idea es poder unirnos y poder mirar en conjunto los diferentes problemas que nosotros tenemos en la medida en que, más allá́ de discursos, nuestras acciones son operativas en los territorios, son a través de investigaciones estructurales y de la persecución de criminales y de bienes, dentro de nuestros países”, sostuvo el Fiscal Colombiano, Francisco Barbosa.

En la rueda de prensa que se brindó al terminar la inauguración del evento, el funcionario también se refirió a la imputación de cargos a dos oficiales de alto rango de la Policía y la Fuerza Aérea , así como la captura del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo.

“Esta fiscalía ha procesado a siete gobernadores elegidos y 35 exgobernadores en Colombia. Eso denota una acción contundente de la fiscalía, nosotros podemos ser criticados por algunos sectores, por algunas personas que no les gusta las decisiones de la Fiscalía, yo ya me acostumbré que algunos delincuentes no les guste las decisiones de la Fiscalía , es algo normal, me encanta que hablen mal de mí, eso significa que estamos haciendo la tarea”.