Familiares de paciente denuncian cadáveres al aire libre en clínica de Cartagena

Desde el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) abrieron una investigación para esclarecer esta denuncia hecha por Luisa Lezama, hija del músico Rigoberto Lezama. La clínica Madre Bernarda, donde falleció el artista, no ha emitido algún comunicado sobre estos hechos.

Familiares del músico Rigoberto Lezama, quien falleció el pasado domingo 20 de junio de 2021, denunciaron que en la clínica Madre Bernarda de Cartagena hay cadáveres expuestos y al aire libre. El maestro Lezama habría fallecido por complicaciones causadas por el COVID-19, aunque por el momento no hay un prueba positiva que confirme que el artista estaba contagiado por el virus.

Luisa Lezama, hija del cantante, fue quien realizó la denuncia mediante un video. En este asegura que están esperando que les entreguen la prueba de COVID-19 desde que falleció su papá, pero que nadie se ha comunicado con ellos para saber si pueden hacer un velorio o debe ir directamente a la funeraria como todos los fallecidos por el virus.

“Estoy documentando para que vean cómo tienen los cuerpo acá. No hay ningún protocolo de seguridad. No hay un cuarto frío y ellos dicen que no están obligados a tenerlos”, aseguró Luisa en el video que circula por redes sociales. En él se ven varios cuerpos en camillas al aire libre y algunos incluso están mal cubiertos.

Irresponsable En la clínica Madre Bernarda de Cartagena los muertos covid están al aire libre y sin ninguna medida sanitaria, bajo 35 grados de temperatura. @ELTIEMPO @ColombiaET @AlcaldiaCTG @MinSaludCol @Fruizgomez pic.twitter.com/SMFKz57hn0 — John (@PilotodeCometas) June 22, 2021

Además de esto, la hija del artista mostró las condiciones en las que está el cuerpo de su padre. “Mi papá está acá en esta habitación desde las 3:00 p.m. del domingo. Supuestamente está con aire acondicionado a full, pero no está funcionando. Solo hay un abanico”, dijo Lezama.

Ante esta situación el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) ya abrió una investigación para esclarecer estos hechos y poder tomar decisiones frente a esta institución. La clínica todavía no ha emitido algún comunicado al respecto de estas denuncias.

“De inmediato se dispuso un equipo técnico de la oficina de vigilancia y control para que realice en debida forma, los procedimientos a que haya lugar, y en ese sentido emitir un informe que busque garantizar el debido proceso”, le dijo Johana Bueno, directora del Dadis, a Caracol Radio.