Hallaron muerto a exrector de universidad ecuatoriana en playas de Cartagena

El caso fue atendido por la Policía Metropolitana de Cartagena. Después de su traslado a la playa, se hicieron los procedimientos correspondientes para trasladarlo a Medicina Legal que…

Las autoridades investigan las causas de la muerte del turista Diego Ramón Luna Álvarez, ingeniero, docente y exrector de la Universidad Metropolitana de Ecuador, quien fue hallado muerto flotando en el sector de La Boquilla, en Cartagena, donde se encontraba de vacaciones.

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El caso fue atendido por la Policía Metropolitana de Cartagena. Después de su traslado a la playa, se hicieron los procedimientos correspondientes para trasladarlo a Medicina Legal que evalúa las causas de la muerte, dado que su familia no tenía conocimiento del paradero del docente previo al hallazgo del cuerpo.

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De Luna Álvarez se conoce que viajó el fin de semana pasado para tener unas cortas vacaciones en la capital de Bolívar, donde tenía previsto el sábado 12 de septiembre asistir a un concierto de salsa en la ciudad. Sus familiares han señalado que las autoridades no les han dado información precisa de lo que pudo haber ocurrido.

Por lo pronto, esperan que se realicen los trámites correspondientes para realizar la repatriación del cuerpo a Ecuador, donde se realizarán las honras fúnebres del maestro.

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De Luna Álvarez se conoce que fue rector de la Universidad Metropolitana de Ecuador, de la que en la actualidad era docente. Tenía dos posdoctorados en Estudios Libres por la Universidad Fermín Toro de Venezuela, y en Epistemología de la Educación otorgado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL),

“Hay personas que llegan a formar parte de nuestra historia y otras que tienen un lugar aún más especial: están ahí cuando esa historia apenas comienza a escribirse”, indicaron los compañeros de Luna tras conocerse el deceso.

El ahogamiento de personas en las playas de Cartagena ha generado debate en la región Caribe por la seguridad en las zonas turísticas. Entre los casos más recientes se destaca el del chef Samuel Peñate, de 21 años, quien fue arrastrado por las olas en el sector de El Laguito. También está el caso del inglés James Michael Winkles, de 30 años, quien se ahogó en la misma zona.