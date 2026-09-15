Gobernador de Caquetá y alcalde de Florencia se enfrentaron en un ring de boxeo

Un hecho particular se registró el pasado fin de semana en la discoteca JR de Florencia. En medio de un ring de boxeo instalado en el lugar se subieron a la lona el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, y el alcalde de la ciudad, Marlon Monsalve Ascanio, quienes protagonizaron la pelea de la noche. En una especie de Stream Fighters local, los dos políticos, con uniforme y guantes en mano tuvieron un enfrentamiento que tenía como fin visibilizar un proyecto que se impulsa en la región.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Lea: Sofía, la llanta viajera que cambió la manera de cuidar las playas de Santa Marta

El enfrentamiento se dio en el marco de la “Guerra de la Selva”, una velada que se realizó como parte del regreso de la Liga de Boxeo de Caquetá y en homenaje al profesor Genaro Granja, reconocido como pionero del boxeo en el departamento.

Publicidad

En las imágenes compartidas por las administraciones se ve a los dos mandatarios entrar al ring como si se tratara de profesionales. Con comita, árbitro protección en la cabeza y guantes, la pelea fue transmitida en vivo. Solo tuvo dos rounds. El segundo duró un minuto y quince segundos, hasta que el alcalde de Florencia no pudo continuar con el combate.

#VIRAL. Gobernador del Caquetá, Luis Ruiz Aguilar, y alcalde de Florencia, Marlon Monsalve, protagonizaron inesperado combate que despertó la emoción de los asistentes, jornada en la cual el mandatario dptal se quedó con la victoria frente al alcalde de la capital caqueteña. pic.twitter.com/6c2JGtyYpc — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 15, 2026

“Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy une a las dos administraciones para seguir trabajando de la mano por el bienestar de todos los caqueteños y florencianos”, escribió horas más tarde en sus redes el mandatario ganador, ante las críticas por el ejemplo que estarían dando los mandatarios en la región.

Le puede interesar: La labor de la misión médica que iba en la avioneta desaparecida

Aunque se trató de un evento de un particular, Wendy Paola Gutiérrez Cuesta, de la Agencia WG, quien cordinó el evento y los invitados a los otros enfrentamientos, entre los que también estuvo la gestora social de Florencia, Norelly Torres, la cita contó con el apoyo de las dos administraciones quienes resaltaron el impulso económico para la región, así como el regreso de la liga departamental.

Así mismo se rindió homenaje a Granja, quien recibió la Medalla al Mérito Ciudad Florencia en el grado Colono Real tras 80 años de vida, y alrededor de 60 impulsando el deporte. El boxeador acaba de atravesar un tratamiento contra un cáncer de próstata, por lo que se decidió abrirle un espacio en medio del evento.

Se espera que esta no sea la única edición. El alcalde de Florencia pidió la revancha, mientras que el gobernador de Caquetá retó al alcalde de San Vicente del Caguán a enfrentarse con él en una siguiente oportunidad. «Considero que para la próxima ocasión, si entreno, puedo vencer”, agregó el alcalde Aguilar.