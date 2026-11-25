En la mañana de este miércoles 25 de noviembre, a través de Blu Radio se conoció la historia de la mujer, quien el día anterior había señalado que su esposo…

Luego de que las autoridades dieran a conocer que el hombre que murió en medio del operativo en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, sería el líder del grupo de delincuentes, se supo que la esposa del sujeto lo había buscado desde el martes como una de las personas que se encontraban retenidas en el supermercado.

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Hombre que murió en el operativo del Éxito en Cartagena era buscado por su esposa como rehén

En la mañana de este miércoles 25 de noviembre, a través de Blu Radio se conoció la historia de la mujer, quien el día anterior había señalado que su esposo estaría entre los rehenes del Éxito y ahora denunciaba que entre los liberados no estaba su pareja de 51 años.

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Ella había relatado a medios que el hombre se había comunicado por teléfono con ella sobre las 8:12 a.m., cuando le indicó que iría al Éxito por unos buñelos y luego la recogería para llevarla al trabajo, como regularmente hacía todos los días.

"Yo le dije que ya estaba lista para ir a la oficina porque él me lleva siempre al trabajo, y me dijo: ‘ listo, voy a entrar al Éxito y ya te voy a recoger’. Eso fue a las 8:12, yo tengo los mensajes de WhatsApp", explicó a la emisora.

Luego de que comenzó a ver las noticias y los videos de lo que estaba pasando dentro del supermercado, se acercó a la zona, donde logró corroborar que el vehículo de su pareja, con el que llevaba casada 11 años, estaba parqueado en el mismo lugar donde siempre lo dejaba para no pagar el estacionamiento, mientras que a su teléfono no le entraban mensajes ni llamadas.

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Ella estuvo con las demás familias esperando a tener información de los liberados, y aunque mostró la foto de su esposo a varias de las víctimas, nadie le dio razón de su paradero.

Junto a la identidad del hombre que murió en medio del accionar del COPES, también se conocieron las fotos y los nombres de otros dos de los presuntos delincuentes que participaron en la toma. Se trata de Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, quienes serán imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado.

Según últimas informaciones de las autoridades sobre los rehenes, al final habría sido más de 60 las personas retenidas por los delincuentes, quienes en un principio tenían planeado robar un carro de valores que llegó antes de lo previsto al centro comercial. En su intento por esconderse, los sujetos fueron hallados por trabajadores del Éxito, por lo que decidieron salir y bloquear las entradas del lugar, reteniendo a los empleados y clientes que estaban en ese momento en el lugar.