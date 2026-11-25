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Grupo Éxito se pronunció sobre la emergencia registrada en uno de sus almacenes en Cartagena, donde hombres armados mantuvieron retenidos a trabajadores y clientes durante varias horas. A través de un comunicado, la compañía confirmó que la situación terminó y que todas las personas que permanecían dentro del establecimiento fueron liberadas y se encuentran a salvo.
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La empresa expresó su solidaridad con los colaboradores, clientes y sus familias, quienes vivieron momentos de angustia e incertidumbre durante el episodio. También señaló que su prioridad ahora es acompañar a las personas afectadas y brindarles el apoyo que necesiten, "su vida, seguridad y bienestar están por encima de cualquier otra consideración y son nuestra mayor prioridad", indicó Grupo Éxito en el pronunciamiento.
Éxito de Cartagena retomó sus actividades este miércoles
En el mismo comunicado, la compañía anunció que el almacén volvió a abrir sus puertas este miércoles 25 de noviembre e invitó nuevamente a sus clientes a visitar el establecimiento. Además, Grupo Éxito agradeció a la Presidencia de la República, las autoridades y la Fuerza Pública por su labor y coordinación durante la atención de la emergencia. Asimismo, reconoció el trabajo de las personas que participaron en las acciones que permitieron la liberación de quienes permanecían retenidos.
La empresa aseguró que sus esfuerzos están concentrados en estar cerca de los trabajadores, clientes y sus familias, y reiteró su compromiso con la vida, la seguridad y el bienestar de las personas.
¿Qué se sabe de la toma de rehenes?
La emergencia se registró en el almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, donde varios hombres armados ingresaron al establecimiento y retuvieron a personas que se encontraban en el lugar. Durante la jornada del martes 24 de noviembre se desarrollaron negociaciones y se reportaron liberaciones.
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La situación terminó durante la madrugada de este miércoles, cuando las autoridades recuperaron el control del establecimiento y lograron liberar a las personas que permanecían retenidas. La operación dejó capturas y un presunto responsable muerto, de acuerdo con el balance conocido tras la intervención.
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luamo(itkq6)•Hace 19 minutosA pesar de lo que diga la izquierda. Colombia tiene Presidente…Y los bandidos a esconderse …..Una grande le debe Colombia a los altos mandos, que manejaron bien la situacion de la retención de gente, dentro de un almacén popular… En Cartagena …Todo se debió a un robo frustrado a un camión donde se traslada dinero… Excelente la forma en que se manejo todo el problema… Solo un delincuente muerto. Ante la presencia de 5 mas, con armas de verdad y de juguete —
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PEDRO(85266)•Hace 31 minutostodo un show montado por abelardo y asi distraer los macabros 100 dias de desgobierno, atentados aqui, alla, voladura de torres de energia, peajes, carros bomba, volvimos a las epocas de cesar gaviria, años 90 donde eran pan de cada dia la masacre de militares, pólicias y poblacion civil ante la mirada impavida del presidente de la epoca.
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Carlosé Mejía(19865)•Hace 1 horaEl supermercado debe denunciar por hurto a los secuestradores. No es un asunto menor. Al parecer hicieron consumos indebidos de licores y otros productos dentro del almacén. ¡Que les caiga todo el peso de la ley!