Navidad y año nuevo en Cartagena: no habrá toque de queda

La administración municipal estableció toque de queda entre las 3:00 a.m. y las 5:00 a.m. hasta el 31 de enero; sin embargo, el 25 de diciembre de 2021 y el 1 de enero de 2022 no aplicará esta medida.

“Con el fin de que tanto las personas, como los establecimientos y comercios aprovechen la temporada turística, se redujo una hora la restricción de la movilidad”, explicó el Distrito.

A partir de ahora se exigirá carné de vacunación contra el COVID-19 o el certificado digital con el esquema completo, como requisito para el ingreso a eventos presenciales que impliquen asistencia masiva. La medida incluye la entrada a bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias.

Las tiendas, estancos, billares, terrazas, refresquerías y salsamentarias podrán operar hasta las 12:00 a.m. y el horario para el ingreso a las playas se mantiene entre las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. El decreto también prohíbe el estacionamiento de buses turísticos en los barrios Bocagrande, Castillogrande y Laguito.

La venta, distribución y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y artefactos explosivos estarán prohibidos en la ciudad. “Sólo estarán permitidas las demostraciones públicas de fuegos artificiales autorizadas por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana”, comunicó la administración municipal.

Finalmente, la realización de eventos públicos y privados deberá contar con la autorización de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y cumplir con todos los requisitos legales El uso de tapabocas es obligatorio en espacios públicos y establecimientos de comercio, en donde además se deberá garantizar el distanciamiento social.