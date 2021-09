El Parque Centenario de Cartagena será el lugar en que se realizará la cambiatón de 1.450 libros por donaciones de alimentos, promovida por los libreros cartageneros desde el 8 hasta el 10 de septiembre.

La iniciativa surgió del hambre y la escases de alimentos que tienen 29 familias que vivían de los libros, pero que no han podido recuperarse de la crisis económica generada por la pandemia por COVID-19.

Los libreros dicen que no han podido trabajar desde hace un año y medio y que la reactivación no se ha visto reflejada en sus ingresos. “Estamos pasando bastantes necesidades, la reactivación económica aquí no se ha sentido, fuimos el sector que primero cerró y el último que abrió”, le dijo Faisudy Fontalvo, presidenta de la Asociación de Libreros de Cartagena, a El Universal.

Fontalvo también reclama que el parque está siendo cerrado a las 7 de la noche y nadie se acerca a comprarles. Por eso le piden al Distrito de Cartagena que amplíe dicho funcionamiento hasta las 11 de la noche para venderles a los turistas.

“Cada local va a donar libros para ese stand y los clientes escogerán el que deseen, ya sean obras literarias, cuentos infantiles, de acción, entre otros. Con esto a la vez mandamos un mensaje de que para nosotros en estos momentos vale más un plato de comida que un libro”, argumentó Fontalvo.

La presidenta también invitó a los cartageneros a que apoyen la causa y aseguró que se aceptan alimentos como arroz, fríjoles, aceite y demás. “Lo que traigan es bien recibido”, puntualizó.