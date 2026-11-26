Varios cuestionamientos han surgido de las acusaciones que han hecho las autoridades contra Jailer Muñetón Zapata, el hombre que murió en medio del operativo de rescate de los rehenes en Éxito de La Castellana, en Cartagena, quien fue señalado como uno de los responsables de la toma. La historia tomó un giro, debido a que desde el martes su esposa lo estaba buscando como uno de los retenidos, pero este miércoles las autoridades señalaron que sería el líder del grupo que se tomó el supermercado.

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Lea: Hombre que murió en el operativo del Éxito en Cartagena era buscado por su esposa como rehén

Indira Lambis, esposa de Muñetón, explicó a diferentes medios de comunicación que en la mañana del martes le escribió a su esposo sobre las 8:12 a.m. para decirle que ya estaba lista para ir al trabajo, para que él la recogiera como regularmente hacía todos los días. Él le señaló que se encontraba en el Éxito comprando buñuelos para todos y que ya iba por ella.

Pero pronto se enteró de lo que pasaba en el centro comercial, por lo que fue a la zona, donde logró corroborar que el vehículo de su esposo estaba parqueado fuera del lugar, justo donde siempre lo hacía para evitar entrar a los parqueaderos del establecimiento, por lo que fue a la estación de Policía e intentó comunicarse con las autoridades para obtener más información.

#Atención El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que Haider Muñetón Zapata, señalado como presunto responsable del secuestro de 84 personas en almacenes Éxito, no tenía antecedentes judiciales, mientras que los otros dos capturados sí registran anotaciones por tráfico de… pic.twitter.com/buR98mmLNS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

La voz de la mujer se volvió a escuchar en la mañana de este miércoles. Tras darse el rescate, uniformados fueron a la casa de Indira y le dijeron que se acercara al comando de la Policía de Cartagena, a donde los rehenes fueron trasladados debido a que las autoridades creían que parte de los delincuentes se habrían hecho pasar por víctimas para no ser capturados, pero a medida que fueron saliendo, Lambis seguía sin tener información de su esposo, Jailer Muñetón.

Momentos después se conoció que su esposo sería la persona que murió en el operativo y a quien las autoridades no solo señalaron de ser uno de los delincuentes, sino de además liderar al grupo que se tomó el supermercado y disparar contra el comando de la Policía en el momento de la intervención.

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La mujer explicó que las autoridades nunca le dieron información de lo que había ocurrido y, de hecho, señaló en la mañana de este miércoles que no sabían del paradero del cuerpo. Horas más tarde, Oscar Torres, abogado de la familia, indicó a las fuerzas de Medicina Legal que los allegados ya habían identificado el cuerpo, aunque resaltó que en medio del proceso de búsqueda de Muñetón las autoridades les dieron versiones encontradas.

"Estamos a la espera de los informes respectivos, del informe de la necropsia (…). Todo lo que sabemos, lo sabemos por indagaciones que nosotros hemos hecho en distintas instituciones como la URI, la Fiscalía y ahora acá en Medicina Legal", señaló Torres.

¿Quién era Jailer Muñetón?

Lambis explicó que Muñetón era oriundo de Medellín, pero vivía desde hace 12 años en Cartagena, donde vivían juntos desde hace once. Ella añadió que él era ingeniero industrial, se había dedicado a labores de impermeabilización en construcciones, así como conducía un vehículo que tenía inscrito en la aplicación de InDrive.

A esto, agregó que era un hombre tranquilo, que no tenía relación con actividades criminales. Algo similar indicó Torres, quien señaló que él vivía en la ciudad con su esposa e hijo, así como insistió en que las autoridades aun deben resolver varias dudas alrededor de la muerte de Muñetón. "Vamos a esperar los informes oficiales para tener conocimiento de lo que pudo haber pasado".

Las otras versiones

"Él nunca se quitó el uniforme. Él tenía una escopeta, una pistola y un cuchillo, y era el que daba las órdenes", señaló a este medio Carlos Tapia, uno de los rehenes que fue confundido con uno de los secuestradores al darse el ingreso de los miembros del Comando Especial de la Policía.

El hombre, quien ingresó al Éxito en la mañana del martes en busca de un pan, señaló que cuando intentó salir, los encapuchados le exigieron tirarse al piso, donde estuvo por cerca de una hora. "Luego me asignaron un lugar solo, junto a una salida de emergencia que no entiendo por qué tenía un candado. Ponen una silla al lado con unos explosivos con un celular desechable. Ahí me tuvieron solo como cinco horas".

Posteriormente, explicó que lo acercaron al grupo de personas retenidas. "Ya en la noche, el líder me dijo que tomara dos sillas y me sentó al lado donde estaba él. Yo siento que era su seguro, su escudo". La persona a la que se refiere sería Jailer Muñetón, de quien asegura haría parte del grupo delincuencial y fue a quien los comandos le dijeron que se rindiera, antes de dispararle.

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"Yo contré tres (delincuentes). Los dos que se emborracharon y se quedaron dormidos y el que dieron de baja", indicó Tapia.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que Muñetón no registraba antecedentes judiciales a diferencia de los otros dos hombres capturados y presentados por las autoridades, pero aseveró que sí hay material probatorio que comprobaría que el hombre de 51 años haría parte del grupo de personas que se tomaron el Éxito.

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“No hay duda de su participación en el hecho y lamentamos que haya sido la única persona que perdió la vida. En el escenario que se presentó estuvo involucrado, pero ya son las autoridades de qué forma estuvo involucrado en eso”, agregó el mandatario.

Se sigue esperando que las autoridades entreguen detalles de la toma del supermercado y aclaren varias líneas que han surgido sobre lo que ocurrió en la toma del éxito, que la relacionarían con organizaciones delictivas, así como la posible participación de otras personas, además de las dos capturadas.