En imágenes compartidas por redes sociales, se ve a los uniformados sobre la avenida Pedro de Heredia custodiando la entrada, mientras…

En la mañana de este martes 24 de noviembre se registra una emergencia dentro del supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena. Además de evacuar a varias de las personas en el lugar, las autoridades acordonaron la zona ante la presencia de, al parecer, varios sujetos armados y encapuchados, que tendrían a varias personas retenidas en el local.

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En imágenes compartidas por redes sociales, se ve a los uniformados sobre la avenida Pedro de Heredia custodiando la entrada, mientras que en los alrededores se desplegaron uniformados de las Fuerzas Especiales de Policía, Armada y Gaula Militar. Además, por uno de los ventanales se ve a varias personas sentadas, que estarían amaradas y amedrentadas por encapuchados con armas largas en sus manos.

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Primeras versiones indican que se trataría de un robo en curso en el que se habrían retenido a funcionarios y compradores del supermercado, que son los que se verían a través del ventanal de la cafetería. Los sujetos armados habrían ingresado en la madrugada a robar, pero habrían quedado atrapados cuando llegaron los primeros trabajadores al centro comercial.

En Cartagena, Colombia, un grupo de hombres armados entraron al supermercado Éxito.



Tienen rehenes que han puesto sentados y de manos atadas en los ventanales que dan hacia la calle. pic.twitter.com/5Iu6oPATS6 — Federico A. Black B. (@FedericoBlackB) November 24, 2026

En medio de las negociaciones con el grupo de encapuchados, se confirmó la liberación de un grupo de personas retenidas que salió por el parqueadero del centro comercial.

#Urgente | 🔴 Liberan a los rehenes del almacén Éxito del sur de Cartagena.



Estamos en vivo. https://t.co/5GqP6ADldg pic.twitter.com/YRvwFAEJCU — La FM (@lafm) November 24, 2026

Los aviones que tenían previsto aterrizar en la ciudad fueron desviados a Barranquilla. Por la situación de orden público en el centro comercial. "Solo operan despegues. Contacta a tu aerolínea por posibles cambios en itinerarios", indicó la administración del aeropuerto.

Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena



Suspendidas las aproximaciones por operaciones de aeronaves de la Fuerza Pública en final de pista 01 (situación de orden público en las inmediaciones).



🛫 Solo operan despegues. Contacta a tu aerolínea por posibles cambios en itinerarios. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) November 24, 2026

Las autoridades locales desminitieron que las personas retenidas se hayan logrado comunicar con el exterior. Lo que sí se confirmó es que se liberaron a cuatro personas más. Se trataría de cuatro mujeres.

Desde el complejo policial de Sibaté, salieron dos helicópteros Black Hawk con 20 integrantes del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo para apoyar las operaciones, ante la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena.

Enviaron refuerzos de Comando del Operaciones Especiales y Antiterrorismo Foto: Policía

"La protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad. La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación": indicó en comunicado el grupo Éxito ante la toma de rehenes en el centro comercial.

"Yo le pido a la gente que, por favor, se disperse, que dejen a las autoridades hacer las cosas bien para que salgan las cosas bien", indicó a medios locales Yeny Pomares, familiar de Manuel Díaz, quien es administrador de un establecimiento de comidas, que estaría entre los retenidos.

Por otro lado, se confirmó la liberación de una mujer. Familiares señalaron que los delincuentes dejaron salir a niños y adultos. Las autoridades no tienen una cifra consolidada de rehenes, pero se estima, por lo que se ve a través de los ventanales, que se trataría de más de 10 personas.

Fuentes de la alcaldía señalaron que se descartó que el robo fuera a una joyería que antes tenía local en el centro comercial, al igual que un presunto intento de hurto a un carro de valores. Se espera el pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Cartagena, que está al mando del operativo.

Ladrones intentan robar con armas de largo alcance un almacén Éxito en Cartagena. Hay personas secuestradas. pic.twitter.com/vZSHrtTjS7 — Mauro C. (@Mauro9301) November 24, 2026

Por lo pronto, las autoridades activaron un PMU (Puesto de Mando Unificado) en el que se encuentran funcionarios de la alcaldía, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, Armada Nacional y Defensoría del Pueblo.

El supermercado se encuentra dentro del Centro Comercial Paseo de la Castellana, donde además hay locales comerciales de ropa, calzado, accesorios, restaurantes y cafeterías. De acuerdo con cifras de la organización, a diario el lugar es visitado por alrededor de 40.000 personas.