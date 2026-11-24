Una polémica se generó en el Concejo de Cali, en medio de las discusiones del proyecto que busca el traslado de COP 5.000 millones del presupuesto distrital para financiar el alumbrado navideño de este fin de año. Los cabildantes Sergio Mauricio Zamora, Rodrigo Salazar y Roberto Ortiz, quienes dieron su voto negativo a la propuesta, no solo advirtieron de altos costos en la adquisición de las decoraciones, sino que además varias de las figuras se alquilarían en lugar de construirlas.

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El proyecto fue presentado al Concejo por la alcaldía de Cali y pedía recursos para ampliar su cobertura a las 22 comunas y los corregimientos. En sus argumentos, la administración señala que se trata de "un sistema de telegestión hacia el proyecto de alumbrado navideño. El movimiento redistribuye recursos existentes y no aumenta el presupuesto total de Cali".

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Para ello, se incluirán más de 1.000 vendedores, se dará empleo a cerca de 400 personas a diario para la operación y se esperan alrededor de 100.000 visitas al día, por lo que será una apuesta importante para la recuperación económica y turística de la ciudad tras el terremoto.

🎄 Cali tendrá alumbrado navideño con una inversión superior a los $27.000 millones, que este año también será un homenaje a las víctimas del terremoto.



El Concejo viabilizó una adición de $5.000 millones para financiar el montaje, operación y desmonte de las luces navideñas,… pic.twitter.com/Wp6LYTUPDz — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) November 17, 2026

En el debate del lunes 23 de noviembre se aprobó en segundo debate la proposición con 15 votos a favor y 4 en contra, pero en medio de la discusión, además de los cuestionamientos por la adjudicación del alumbrado público a un operador privado, hubo polémica alrededor de los sobrecostos que tendría el alumbrado navideño de este año.

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Por un lado, los cabildantes Sergio Zamora (Pacto Histórico) y Rodrigo Salazar (Alianza Verde) consideraron la adición inconveniente ante las condiciones que se presentan en la ciudad, por lo que señalaron que esos recursos se podrían priorizar en la atención de las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto. “Nos parecen exagerados los costos. Agregar estos $5.000 millones a los otros COP 22.000 para un total de COP 27.000 millones”, dijo Zamora.

Sumado a esto, el concejal advirtió que las figuras que se instalarán este año no se construirán, sino que se alquilarán, lo que aumenta los costos del alumbrado para este año. Por ejemplo, advirtió que hay cobros exagerados como el de un árbol de Navidad, por el que se pagarían COP 350 millones por su uso durante 24 días.

"Por la instalación de la silueta de un gato, en los diseños se ve que es el gato de Tejada, se va a pagar COP 400 millones, lo que significaría COP 17 millones diarios por el alquiler de esta figura”, añadió Zamora, quien además señaló que a la convocatoria solo se presentó un oferente.

Por su parte, Salazar resaltó que en 2024 se destinaron COP 17.000 millones, en 2025, COP 13.000 millones y este año, COP 27.545 millones. Más del doble que en los anteriores.

Por último, el concejal Roberto Ortiz cuestionó el número de visitantes que espera al día la alcaldía y pidió los estudios que sustentan la cifra de 100.000 personas. “Yo sí quiero llamar la atención de los órganos de control, que miremos a ver qué es lo que está pasando y dónde está el sentido de pertenencia del señor alcalde, de los funcionarios de esta administración. Oiga, ¿será que no hay en Cali empresas que puedan hacer el alumbrado navideño y tengamos que entregárselo a empresas foráneas?”.