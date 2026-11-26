En la madrugada del miércoles 25 de noviembre, tras la intervención del Éxito de La Castellana, en Cartagena, en donde delincuentes retuvieron a más de 80 personas por más de 16 horas, las autoridades anunciaron la captura de cuatro presuntos responsables y la muerte de uno de ellos. Entre las imágenes que circularon, estaba un video en el que se identificaban dos hombres altos como responsables del secuestro, pero horas más tarde se corroboró que se trataba de rehenes.

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Uno de ellos era Carlos Tapia, profesional en marketing y comerciante, quien señala que en la mañana del martes salió del gimnasio y entró al Éxito de La Castellana a comprar un pan, por lo que terminó dentro del grupo de personas que estuvieron secuestradas en el supermercado por más de 16 horas.

Asegura que identificó tres delincuentes, de los cuales dos de ellos se emborracharon, se quitaron los uniformes y estaban dormidos en el momento en que las autoridades intervinieron en el supermercado. También asegura que la persona que fue asesinada era quien daba las órdenes. Estuvo cerca de él, junto a otras cinco personas, en el momento de la intervención de los comandos especiales.

¿Qué ocurrió en el momento de la confrontación?

En ese momento, en la parte final, cuando el líder de los secuestradores nos tenía a su lado, éramos alrededor de cinco personas, empiezan a sonar los helicópteros. La policía entra y la primera reacción es tirarnos al piso, buscamos refugio y la Policía tuvo un diálogo con el secuestrador, le dijo que se entregara, que no valía la pena perder la vida, pero hizo caso omiso y escuchamos las detonaciones.

Al estar muy cerca del secuestrador, el protocolo era que todos los que estábamos ahí deberíamos estar ahí, tirarnos al piso y con las manos en la cabeza. Todos éramos sospechosos en ese momento, porque solamente había un secuestrador visible y los otros dos ya estaban borrachos, se habían quitado el uniforme y estaban dormidos en cualquier parte del Éxito.

Cuando nos sacan esposados, como estábamos cerca de la puerta, fuimos los primeros en salir. Pero alguien irresponsablemente publicó que ya salieron los secuestradores, ya salen esposadas las personas, y pues ya se hizo viral el video. Yo me di cuenta como a las cinco de la mañana, porque no tenía acceso a mi teléfono, me habían quitado.

¿La persona a la que le dispararon era la misma que estaba con ustedes?

Así es. Él nunca se quitó el uniforme. Él estaba fuertemente armado, tenía una escopeta, una pistola, un cuchillo. Y él era el que daba las órdenes.

¿Qué hizo mientras estuvo retenido en el supermercado?

Yo entré a las 8 de la mañana al Éxito. Fui por la sección de panes, y ahí me di cuenta de que los panes estaban vacíos. Yo interpreto que ya habían entrado los secuestradores y habían retenido personas, porque yo vi el Éxito vacío y sí me pareció raro.

Cuando estaba en la sección de panes, veo a los dos secuestradores que llevaban de rehén a la persona encargada de la vigilancia. Lo distingo porque llevaba un suéter rojo y a él lo pasearon por gran parte del día durante todo el Éxito. Cuando ellos me vieron, siguieron de largo. Yo supuse que no era nada, porque ellos me vieron de frente hablando con el celular y no me dijeron nada. Sí, lo vi raro, porque tenían un uniforme que decía policía y la Policía no se viste así.

Cuando ya voy de salida, uno de ellos me apunta y me dice que me tire al suelo; me quitaron el celular, permanecí durante una hora en el suelo, pero veía los movimientos que pasaban: veía que amarraron gente y la aglomeraban en la zona de comida. Les dijeron que forraran las ventanas. Después de una hora ahí, me levantaron y me asignaron un lugar solo frente a una puerta de salida de emergencia, que tenía un candado. Me ponen en la silla al frente, él llega (el encapuchado) y me dice: "Siéntate". Me siento y pone unos explosivos, que supongo que son dos dinamitas, porque son dos tubos y un celular desechable con unos cables.

Ahí me tuvieron solo durante 5 horas. En ese tiempo, ellos tenían música, y yo ahí seguía el compás con los dedos, me distraía, empezaba a jugar con una botella de ellos. Después les dije si me era posible un libro y me distraje con eso, pero siempre con la zozobra de lo que tenía enfrente. En su momento pensé que era de juego, o sea, eso fue lo que yo quise pensar, que eso era un juego, que eso era falso.

Al pasar las 5 horas me dijeron que me levantara, que si necesitaba algo más, que el Éxito era mío. Me paré, pedí más libros, tomé una botella de agua y ahí me acercaron a donde estaban todos en la sala, o bueno, todos o gran parte, porque vi que estaban distribuidos por varias zonas.

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Pasaron las horas, y ya en la noche el líder se acercó a mí y me dice que levante dos sillas y me llevan donde él estaba atrincherado con las demás personas, con cinco personas. Yo pienso que era su seguro, su escudo.

¿Cuántos secuestradores eran?

Yo conté tres. Los dos que se emborracharon y el que quedó de pie.

¿Cuando ingresaron los comandos, les dispararon de una?

El helicóptero estaba sonando muy cerca, pues yo en mi mente pensé que iban a entrar por el techo, como una película. Escuché un explosivo y empezaron a gritar: "Quieto, quieto, quieto, quieto". No sé por dónde salieron, me tiré al piso y me escondí, pero sí escuchaba la conversación. Ahí le dijeron (al secuestrador) que se entregaran, que no valía la pena, pero pedían escudo y, al parecer, hubo un intercambio también de disparos; yo escuché detonaciones.

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En el comando de la Policía, ¿qué les dijeron?, ¿qué les preguntaron?

Antes de llevarnos al comando, hicieron la verificación, cédula, la lectura de huellas, me preguntaron mi información, de dónde vivía, a qué me dedicaba, y basados en una foto que yo tenía, se preguntaban si me parecía en los ojos. Entre ellos no estaban seguros de si yo era o no era. A mi compañero también, y él de los nervios, habló de más y ya vino un proceso tedioso; pasé por la verificación biométrica.

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Ya cuando me descartaron, nos subieron al bus, nos llevaron a la Policía, nos tomaron los datos, correo electrónico, nombre, nos devolvieron el celular y, como había mucha gente, algunos declararon y otros nos dijeron que nos fuéramos y que esperáramos la llamada para ir a declarar.