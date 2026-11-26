La cartera señala que, en medio de la intervención en el supermercado, se logró la liberación de 76 personas, así como fueron capturadas…

Ante la serie de dudas que han surgido por la presunta participación de Jailer Muñetón en la toma al Éxito de Cartagena y quien murió en el operativo de rescate, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que se refirió a las acciones de las autoridades durante la liberación de las personas secuestradas.

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La cartera señala que, en medio de la intervención en el supermercado, se logró la liberación de 76 personas, así como fueron capturadas dos personas y asesinado un presunto delincuente. De acuerdo con información preliminar, esta persona se encontraba custodiando a los secuestrados, portando armas y con características de vestimenta similares a las de los demás delincuentes que permanecían al interior del establecimiento comercial".

Además de esto, el Ministerio señaló que esta información se corroboró con las más de 40 entrevistas realizadas por los investigadores a los rehenes liberados, quienes coincidieron en señalar que la toma la realizaron tres sujetos, con acento paisa, que corresponderían a los dos hombres capturados y al que murió.

De igual forma, señalaron que Muñetón presuntamente habría atacado a los uniformados que realizaron el operativo. "Ante la persistencia de la agresión y el riesgo para la vida y la integridad de las personas secuestradas y de los propios uniformados, fue necesario actuar para controlar la amenaza, en el marco de la Constitución, la ley y los otros protocolos aplicables".

#ComunicaciónOficial | Frente a información no verificada en redes sociales sobre las acciones realizadas en Cartagena, el Ministerio de Defensa informa que la Fuerza Pública rescató a 76 personas secuestradas al interior de un almacén de cadena, capturó a otras dos personas… pic.twitter.com/i7hktum3W0 — Mindefensa (@mindefensa) November 26, 2026

Por esto, resaltó el Ministerio que está en manos de la Fiscalía esclarecer la relación de Muñetón con la toma y las circunstancias en que se dio su muerte en medio de la intervención de las autoridades.

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Jailer Muñetón era buscado por su esposa, debido a que se trataría de uno de los rehenes de la toma del Éxito. Según señaló ella a diferentes medios, en la mañana del martes 25, él entró al supermercado a comprar buñuelos y luego iría a recogerla para llevarla al trabajo.

Al enterarse de lo que ocurría con los sujetos armados y encapuchados, se acercó al lugar y pudo evidenciar que el vehículo de su esposo estaba parqueado en la calle donde siempre lo dejaba para evitar entrar al parqueadero del centro comercial.

En la madrugada de este miércoles, cuando se confirmó la liberación, la mujer señaló que uniformados fueron a su casa y le dijeron que se acercara al comando de la Policía de Cartagena, a donde llevaron a los rehenes, pero una vez se comenzó a dar la salida de cada uno de ellos, no vio a su marido, ni nadie le dio razón sobre él.

Esa misma mañana se confirmó que la persona que murió en la intervención fue Jailer Muñetón. La mujer resaltó que hubo varias versiones encontradas sobre el paradero de su cuerpo, pero en la tarde, el abogado de la familia, Óscar Torres, confirmó que allegados reconocieron al hombre en Medicina Legal, pero aseveró que aún había varias preguntas a las autoridades.

"Estamos a la espera de los informes respectivos, del informe de la necropsia (…). Todo lo que sabemos, lo sabemos por indagaciones que nosotros hemos hecho en distintas instituciones como la URI, la Fiscalía y ahora acá en Medicina Legal", agregó Torres.