Caso Jaime Esteban Moreno, “shutdown” en EE. UU. y más en El Despertador

🔴 Sigue audiencia contra procesado por muerte de estudiante de la U. de los Andes

Para hoy está prevista la continuación de la audiencia de garantías contra Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, joven imputado por el asesinato de Jaime Moreno (20 años), estudiante de ingeniería en la Universidad de los Andes.

En la diligencia, el juez definirá si le dicta o no medida de aseguramiento.

La Fiscalía expuso que en la madrugada del 31 de octubre Moreno fue atacado tras salir de un bar, en la calle 64 con carrera 20. Testigos describieron que recibió un golpe en la nuca y luego fue pateado repetidamente. También se reveló que habría participado un segundo hombre, quien pese a ya estar identificado, al cierre de esta edición no había sido capturado.

La audiencia será clave, pues una vez las partes expongan sus argumentos, el juez determinará si Suárez enfrentará el proceso en la cárcel, en prisión domiciliaria o en libertad. Además, empezarán a correr términos para que la Fiscalía radique el escrito de acusación en su contra.

🔴 Se acelera el movimiento partidista por listas al Congreso

Tras la controversia en el Nuevo Liberalismo que derivó en la declinación de Alejandro Gaviria por ocupar una curul en el Senado de esta colectividad, varios partidos empezaron a mover sus fichas para consolidar listas al Congreso, especialmente por definir las cabezas para marzo de 2026.

En el caso Gaviria, el partido Liberal, la Alianza Verde y el Partido de la U abrirían puertas al exministro, siendo estos dos últimos los que darían el primer puesto en el legislativo. De otro lado, en la bancada de Centro Democrático se aceleran los movimientos para ultimar detalles en la lista de 25 que conformaría el expresidente Álvaro Uribe; mientras en Cambio Radical esperarán por Germán Vargas Lleras, que esta semana ya anunciará su decisión a la bancada.

🔴 EE. UU. enfrenta el cierre de gobierno más largo de su historia

El cierre del gobierno de Estados Unidos batió un nuevo récord de duración ante la falta de acuerdo sobre el presupuesto nacional entre los republicanos del presidente Donald Trump y la oposición demócrata. Hoy, el llamado “shutdown” entró en su día 36 y superó la marca de 2019, durante el primer período del mandatario.

En las últimas seis semanas, la parálisis presupuestaria ha dejado a unos 1,4 millones de empleados del sector público sin cobrar su sueldo. Los que cumplen tareas “esenciales”, como los controladores aéreos o las fuerzas de seguridad, han debido seguir trabajando sin cobrar.

🔴 “Vimos apoyo de todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a la paz en Colombia”: Miroslav Jenca

La llegada apenas hace unos días al país de Miroslav Jenča, diplomático eslovaco y nuevo jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, no fue nada fácil. Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de ese organismo, suprimió dos de sus tareas más sensibles —la verificación de las sanciones propias de la JEP y el seguimiento al capítulo étnico—.

En su primera entrevista desde que asumió el cargo, Jenca asegura que el respaldo internacional al proceso de paz “sigue firme”, explica cómo se adaptará la Misión a los cambios aprobados en Nueva York, entre otras, con el apoyo de varias entidades de ONU en Colombia, y subraya que sus prioridades serán la reincorporación, la reforma agraria y las garantías de seguridad, en medio de un clima electoral tenso.

El nuevo jefe de la Misión confiesa que se siente “en casa” en Bogotá y que su primera experiencia cultural en el país fue el concierto de Shakira: “Me emocionó la energía de las mujeres y los jóvenes. Shakira es una diva, un símbolo de Colombia”.

🔴 Soldados secuestrados en La Macarena (Meta) fueron liberados

Los soldados Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, secuestrados el pasado 3 de noviembre en medio de una asonada en La Macarena (Meta), fueron liberados y entregados a la Defensoría del Pueblo en la noche de este martes.

Su liberación se confirmó luego de que en la mañana del martes fueran dejados con un sacerdote para su liberación y posteriormente secuestrados de nuevo.

Fuentes del Ejército le confirmaron a El Espectador que los uniformados estaban a la espera de ser recogidos por un grupo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) que se dirigía hacia el lugar donde estaban. Según conoció este diario, los soldados fueron abandonados en un paraje, aproximadamente a 22 km del sitio donde fueron secuestrados, y fueron entregados a un sacerdote cuando la comunidad volvió a recogerlos y se los llevó.La Defensoría del pueblo confirmó que los uniformados se encuentran bien de salud y que ya están con sus familias.

🔴 Jornada de Champions League

Barcelona, aún lejos de las sensaciones que dejó la pasada temporada, afronta su visita a Brujas este miércoles con la necesidad de afianzarse entre los ocho primeros de la Champions League. El conjunto azulgrana no termina de despegar, en buena parte por el bajo estado de forma de su joven estrella, Lamine Yamal, aquejado de molestias en el pubis. Aun así, su titularidad ante el Brujas está prácticamente garantizada, tanto por la plaga de lesiones que afecta al Barça como por la urgencia de sumar tres puntos tras la derrota ante el PSG en la segunda jornada.

El joven delantero estará acompañado por los recuperados Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque el brasileño Raphinha seguirá de baja. En el mediocampo, Hansi Flick tampoco podrá contar con Pedri González, quien será reemplazado por Marc Casadó para acompañar a Frenkie de Jong y al enérgico Fermín López.

En los otros juegos destacados, el Benfica de Richard Ríos buscará su primera victoria frente a Bayer Leverkusen en condición de local. Manchester City recibirá en Inglaterra a Borussia Dortmund y Newcastle enfrentará a Athletic Club. Todos los duelos en mención tendrán la transmisión de ESPN o Disney+ y comenzarán a las 3:00 p. m., hora en Colombia.

🔴 ¿Cómo se mueve la inflación para los productores?

El DANE publicará el Índice de Precios del Productor (IPP) de octubre, un termómetro clave para anticipar presiones inflacionarias y costos de producción en la economía.

En septiembre 2025, el IPP registró una variación mensual de 0,51 %, con un acumulado casi plano en el año (0,02 %) y una variación anual de 3,63 %. El dato de octubre será seguido de cerca para evaluar si se mantiene la moderación o si el dólar y los precios internacionales empiezan a trasladar nuevas presiones a la inflación al consumidor.

🔴 Investigación sobre los ecosistemas de Malpelo

Hoy Invemar presenta los hallazgos del océano profundo colombiano, como parte de los resultados de la “Expedición Malpelo Mesofótico”, una investigación sobre los ecosistemas profundos del Santuario de Flora y Fauna Malpelo.Esta es una investigación científica liderada por el INVEMAR en colaboración con Parques Nacionales Naturales de Colombia, realizada entre febrero y marzo de 2025.