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Cundinamarca bajó los homicidios, pero no cede la violencia intrafamiliar y muertes en vías

El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana entregó el más reciente balance en el departamento. ¿Cómo seguir mejorando la seguridad?

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Redacción Bogotá
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Autoridades reportan accidente de tránsito en Chocontá (Cundinamarca)
En el accidente falleció un reconocido ciclista colombiano.
Foto: Bomberos de Cundinamarca

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El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Cundinamarca publicó el más reciente informe de la radiografía de seguridad en el departamento. Entre enero y septiembre de este año, de los 19 delitos analizados, 10 disminuyeron, 8 aumentaron y 1 se mantuvo estable (hurto a entidades financieras).

El homicidio registró una reducción de casi el 18 % (61 casos menos) respecto al mismo periodo de 2025 y el 58,6 % de los municipios no registraron asesinatos. El departamento, además, se ubicó en una tasa del -60 % por debajo del promedio nacional.

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Los principales resultados corresponden también a la disminución del secuestro (-73,3 %), el hurto a comercio (-26,0 %), el hurto a automotores (-19,3 %), el hurto a residencias (-9,2 %) y los delitos sexuales (-7,4 %), "evidenciando un comportamiento favorable en indicadores asociados a la protección de la vida, la integridad personal y el patrimonio", destacó el Observatorio.

Bajó el homicidio, pero preocupa que la mayor modalidad sea por riñas

Si bien el homicidio se redujo en casi un 18%, el Observatorio advierte que persiste una alta concentración territorial y predominio de hechos asociados a sicariato y riñas, concentrando casi la totalidad de los homicidios (88,2%). En 5 de los 100 casos por riñas, por ejemplo, fueron entre parejas sentimentales.

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Por otro lado, Soacha concentró el 36,4 % de la totalidad de los casos (280) y, junto a 5 municipios más (Girardot, Mosquera, Fusagasugá, Facatativá y Madrid), concentra el 63,2 % de los asesinatos. Esto obliga a la necesidad de una lectura focalizada de los hechos por territorio.

En el perfil de las víctimas, el 91% eran hombres y el 8% mujeres. Las armas de fuego, además, están presentes en el 61,4 % de los casos.

La violencia intrafamiliar y las muertes en vías no ceden

A diferencia de la reducción en 10 delitos, preocupa que delitos como la violencia intrafamiliar y la seguridad vial concentren los principales deterioros. Para 2026, se registraron 8.306 casos de violencia intrafamiliar, un aumento del 1,8% respecto al año pasado.

Mientras tanto, hubo un incremento en muertes en accidentes de tránsito (+46,0 %) y lesiones en accidentes de tránsito (+17,8 %). Asimismo, aumentan los delitos informáticos (+41,0 %), la extorsión (+8,6 %) y las lesiones personales (+4,6 %).

Resultados operativos

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, coordina acciones con la Policía Nacional, el Ejército y las administraciones municipales para enfrentar las diferentes modalidades delictivas y atender las necesidades de seguridad de las comunidades.

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Como resultado, 9.471 personas fueron capturadas, 757 armas incautadas, 1.064 vehículos y motocicletas recuperadas y más de 5 mil kg de estupefacientes incautados.

"Cada reducción representa un avance importante, pero también sabemos que tenemos desafíos pendientes. Nuestra prioridad es mantener la presencia institucional, prevenir el delito y responder a las preocupaciones de las comunidades”, señaló el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Cundinamarca, general (r) Luis Fernando Navarro Jiménez.

¿Cómo seguir mejorando la seguridad?

Frente a los delitos contra la vida e integridad, el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana pide, en el marco de la violencia intrafamiliar, priorizar a los municipios con mayor número de casos, fortalecer la detección temprana, la valoración de riesgos y la activación oportuna de rutas de protección.

En seguridad vial, propusieron identificar puntos críticos, horarios y mayores actores viales involucrados en muertes para, así, orientar los controles de Policía de Tránsito. Asimismo, fortalecer la intervención en tramos de alta accidentalidad, integrando controles, señalización preventiva y seguimiento territorial a los siniestros.

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Por Redacción Bogotá

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