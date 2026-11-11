El homicidio registró una reducción de casi el 18 % (61 casos menos) respecto al mismo periodo de 2025 y el 58,6 % de los municipios no registraron asesinatos. El departamento, además, se ubicó en una tasa del -60 % por…

El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Cundinamarca publicó el más reciente informe de la radiografía de seguridad en el departamento. Entre enero y septiembre de este año, de los 19 delitos analizados, 10 disminuyeron, 8 aumentaron y 1 se mantuvo estable (hurto a entidades financieras).

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Cundinamarca bajó los homicidios, pero no cede la violencia intrafamiliar y muertes en vías

El homicidio registró una reducción de casi el 18 % (61 casos menos) respecto al mismo periodo de 2025 y el 58,6 % de los municipios no registraron asesinatos. El departamento, además, se ubicó en una tasa del -60 % por debajo del promedio nacional.

Publicidad

Lea más: Red de microtráfico usaba niña de cinco años para pasar inadvertida en el centro de Bogotá

Los principales resultados corresponden también a la disminución del secuestro (-73,3 %), el hurto a comercio (-26,0 %), el hurto a automotores (-19,3 %), el hurto a residencias (-9,2 %) y los delitos sexuales (-7,4 %), "evidenciando un comportamiento favorable en indicadores asociados a la protección de la vida, la integridad personal y el patrimonio", destacó el Observatorio.

Bajó el homicidio, pero preocupa que la mayor modalidad sea por riñas

Si bien el homicidio se redujo en casi un 18%, el Observatorio advierte que persiste una alta concentración territorial y predominio de hechos asociados a sicariato y riñas, concentrando casi la totalidad de los homicidios (88,2%). En 5 de los 100 casos por riñas, por ejemplo, fueron entre parejas sentimentales.

Por otro lado, Soacha concentró el 36,4 % de la totalidad de los casos (280) y, junto a 5 municipios más (Girardot, Mosquera, Fusagasugá, Facatativá y Madrid), concentra el 63,2 % de los asesinatos. Esto obliga a la necesidad de una lectura focalizada de los hechos por territorio.

En el perfil de las víctimas, el 91% eran hombres y el 8% mujeres. Las armas de fuego, además, están presentes en el 61,4 % de los casos.

La violencia intrafamiliar y las muertes en vías no ceden

A diferencia de la reducción en 10 delitos, preocupa que delitos como la violencia intrafamiliar y la seguridad vial concentren los principales deterioros. Para 2026, se registraron 8.306 casos de violencia intrafamiliar, un aumento del 1,8% respecto al año pasado.

Mientras tanto, hubo un incremento en muertes en accidentes de tránsito (+46,0 %) y lesiones en accidentes de tránsito (+17,8 %). Asimismo, aumentan los delitos informáticos (+41,0 %), la extorsión (+8,6 %) y las lesiones personales (+4,6 %).

Resultados operativos

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, coordina acciones con la Policía Nacional, el Ejército y las administraciones municipales para enfrentar las diferentes modalidades delictivas y atender las necesidades de seguridad de las comunidades.

Le puede interesar: Mariachis, tacos y altares para los muertos: México vuelve a la Plaza de Bolívar

Como resultado, 9.471 personas fueron capturadas, 757 armas incautadas, 1.064 vehículos y motocicletas recuperadas y más de 5 mil kg de estupefacientes incautados.

"Cada reducción representa un avance importante, pero también sabemos que tenemos desafíos pendientes. Nuestra prioridad es mantener la presencia institucional, prevenir el delito y responder a las preocupaciones de las comunidades”, señaló el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Cundinamarca, general (r) Luis Fernando Navarro Jiménez.

¿Cómo seguir mejorando la seguridad?

Frente a los delitos contra la vida e integridad, el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana pide, en el marco de la violencia intrafamiliar, priorizar a los municipios con mayor número de casos, fortalecer la detección temprana, la valoración de riesgos y la activación oportuna de rutas de protección.

En seguridad vial, propusieron identificar puntos críticos, horarios y mayores actores viales involucrados en muertes para, así, orientar los controles de Policía de Tránsito. Asimismo, fortalecer la intervención en tramos de alta accidentalidad, integrando controles, señalización preventiva y seguimiento territorial a los siniestros.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.