A la cárcel hombre que causó accidente en Ricaurte: dejó dos muertos y 11 heridos

En el accidente murieron 2 personas y 11 más resultaron lesionadas. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el accidente ocurrido el pasado 5 de noviembre en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Julio César Herrera Montañez, de 37 años, por su presunta responsabilidad en el hecho que dejó dos personas fallecidas y once más heridas.

Lea más: Así va recuperación de víctimas de accidente causado por taxista ebrio en San Cristóbal

¿Qué se sabe del accidente?

Según informaron las autoridades, presuntamente, el accidente habría ocurrido cuando Herrera intentó evadir un puesto de control en la vía que conecta a Girardot con Ricaurte. En ese momento, arrolló a los ocupantes de una camioneta y, más adelante, chocó contra un taxi y un motocarro que transitaban en sentido contrario.

Ante estos hechos y debido a la gravedad de las heridas por el impacto, en el lugar del accidente fallecieron una madre y su hijo. A la par, los demás heridos fueron trasladados a un centro asistencial cercano.

Más noticias: Confirman identidad del conductor muerto tras agresión masiva en Kennedy

Adicionalmente, en el momento en el que las autoridades inspeccionaron el vehículo, el capturado portaba una pistola traumática, un proveedor y seis cartuchos calibre 9 milímetros. Momentos después, las autoridades capturaron al sujeto en la clínica Junical de Girardot.

Ante estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Girardot le formuló imputación por los delitos de homicidio con dolo eventual, lesiones personales culposas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, el señalado no aceptó los cargos, pero deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Le puede interesar: Los vendedores ambulantes en Bogotá y el dilema de recuperar el espacio público

Accidentes en Bogotá:

En la ciudad, según cifras que entregó la Policía de Tránsito, entre enero y noviembre de 2025 se han registrado 370 siniestros viales asociados a conductores ebrios, que han dejado 176 personas lesionadas y 16 fallecidas. Por otro lado, en lo corrido de 2025 se tienen 1.234 órdenes de comparendo vigentes por embriaguez al volante.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.