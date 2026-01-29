Alias ‘Ventura’: 15 años de delitos y una captura clave contra el microtráfico en Fusagasugá

Alias ‘Ventura’ tenía un amplio historial delictivo que se remonta a 2011. Según las autoridades, registra múltiples antecedentes por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como procesos por porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno y, recientemente, constreñimiento ilegal. Foto: Policía Nacional

La Policía Nacional capturó en Fusagasugá a alias ‘Ventura’, un hombre con más de 15 años de antecedentes criminales, señalado de liderar el expendio de drogas en varios barrios del municipio de Cundinamarca y considerado un objetivo prioritario por su reincidencia y el riesgo que representaba para la seguridad local.

La captura se llevó a cabo en el barrio Gaitán–Galán, durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por la Policía como parte de los operativos contra estructuras criminales con presencia reiterada en la zona urbana de Fusagasugá.

Alias ‘Ventura’ tenía un amplio historial delictivo que se remonta a 2011. Según las autoridades, registra múltiples antecedentes por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como procesos por porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno y, recientemente, constreñimiento ilegal (amenazas para obligar a otros a hacer algo en contra de su voluntad).

La Policía explicó que su detención no solo golpea directamente el expendio de drogas en los barrios Centro, Gaitán y Galán, sino que también cumple un papel preventivo frente a posibles hechos de homicidio, pues las disputas por el control del microtráfico suelen derivar en enfrentamientos violentos, por lo que neutralizar este foco criminal reduce el riesgo de muertes en el municipio.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron marihuana, bazuco, bolsas tipo ziploc listas para la dosificación y una trilladora, elementos utilizados para el procesamiento y distribución de sustancias ilícitas.

Con este resultado, la Policía Nacional reiteró su compromiso de actuar contra delincuentes reincidentes que representan un riesgo para la convivencia y la seguridad ciudadana, e invitó a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.

