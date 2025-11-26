Logo El Espectador
Bogotá Distrito Creativo gana premio internacional por su transformación urbana en la ciudad

Según indicó el Distrito, el premio reconoce la magnitud técnica, patrimonial, cultural y social de la intervención.

Redacción Bogotá
26 de noviembre de 2025 - 08:51 p. m.
El BDC queda ubicado en la calle 10 con carrera 15, centro de Bogotá.
Foto: Fundación Gilberto Alzate Avendaño
En la noche de este martes, 25 de noviembre, el proyecto Bronx Distrito Creativo (BDC) recibió el premio de ‘Reacondicionamiento del Año’, en los GRI Awards Andean & Central America Real Estate 2025, como lo dio a conocer el Distrito. Además, según señalaron, este reconocimiento es uno de los más importantes en el sector inmobiliario de la región.

Este proyecto es liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), en convenio con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo).

¿Por qué?

Según indicaron, este reconocimiento se debe al impacto técnico, patrimonial, cultural y social de la intervención. Lo anterior, ya que se espera que este sea una transformación de un sector marcado por el abandono y la estigmatización, a un espacio de creación y memoria.

“Este premio celebra la certeza de que Bogotá puede transformar su historia sin perder su alma. El Bronx Distrito Creativo es la muestra concreta de que el desarrollo urbano se sostiene en rigor técnico, gestión integral y amor por la ciudad”, indicó Blanca Andrea Sánchez, directora de la FUGA y el Bronx Distrito Creativo.

¿Qué reconocen del proyecto?

Según señalaron, el premio toma en consideración:

  • La revitalización de 34.884 m² en un territorio de alto valor histórico y social.
  • La articulación entre restauración patrimonial y arquitectura contemporánea, complementada con infraestructura cultural de gran escala.
  • Un modelo de ciudad que integra memoria, comunidad, creatividad y desarrollo económico.

Más sobre GRI Institute

Es una de las organizaciones internacionales más influyentes en el sector inmobiliario global. En ese sentido, agrupa a líderes y fondos de inversión de más de 20 países, con referente a la transformación urbana. De la mano, los GRI Awards, destacan proyectos que aportan nuevas visiones en las ciudades y buscan generar un impacto.

