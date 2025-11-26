¡Hasta llevaban la droga a domicilio! capturan a 17 miembros de una red de tráfico en Suesca

Estarían involucrados en el tráfico local de estupefacientes en el municipio. Foto: Cortesía

En el municipio de Suesca, Cundinamarca, judicializaron a 17 presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los de la Roca’ que, al parecer, estarían involucrados en el tráfico de drogas en diferentes barrios del municipio. Este proceso se dio tras el análisis del material probatorio dado por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), de la Seccional Cundinamarca.

¿Qué se sabe?

Según se conoce, las autoridades establecieron que los procesados, presuntamente, desde hace dos años, adquirían la mercancía en Bogotá y los trasladaban al municipio para distribuirla y comercializarla.

Los acusados realizarían estos actos mediante la modalidad de menudeo y domicilio exprés, en motocicletas y a pie.

¿En qué partes?

Según las autoridades, las actividades ilícitas estarían concentradas en los barrios: Carrizosa, Chitiva Bajo, Los Naranjos, Farallones, La Florida, Villa Patricia. Inclusive, en los sectores de Las Rocas, La Vaca, Los Tanques, cerca de colegios y espacios deportivos del municipio.

¿Cómo fue su captura?

Durante 13 diligencias de allanamiento y registro, uniformados capturaron a estos sujetos, entre ellos a: Héctor Hortua, alias Cucho, presunto cabecilla del grupo delincuencial. En este grupo cinco personas cumplían labores de coordinación y distribución. Mientras que los otros se desempeñaban como taquilleros o expendedores.

De igual manera, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, tres cartuchos, una motocicleta y más de medio kilo de estupefacientes.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación imputó a los señalados los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguna de estas personas aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

