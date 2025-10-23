CAR busca integrar la Reserva Peñas del Aserradero al Sistema de Áreas Protegidas

La zona comprende un poco más de 1.000 hectáreas de bosques densos. Foto: Cortesía

Desde el municipio de Sasaima, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), llevó a cabo un proceso para recategorizar la Reserva Protectora Productora Peñas de Aserradero, pues tras algunas modificaciones legales, la zona quedó por fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), la cual coordina la Unidad de Parques Nacionales.

¿Por qué?

Según la corporación, es importante recategorizar la Reserva dada su por su gran riqueza en biodiversidad y porque allí nacen importantes fuentes hídricas, como lo son el río Dulce, el río Icalí y las quebradas La Candelaria y Cafuches.

Fuentes hídricas que abastecen a las comunidades locales y garantizan la regulación hídrica de varios municipios.

“Recorrimos la zona con el fin de verificar las condiciones ambientales actuales para el proceso de recategorización de esta reserva que garantiza la protección de más de 1.000 hectáreas dentro de la provincia de Gualivá en donde nacen dos ríos que abastecen municipios como Sasaima y Villeta”, señaló el director regional Gualivá, Héctor Fabián Garavito.

En este caso, la reserva comprende un poco más de 1.000 hectáreas de bosques densos y tiene cimas que alcanzan los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por esto, la Dirección Regional Gualivá avanza en la implementación de un nuevo marco jurídico, el cual permita ejercer medidas de protección efectivas, entre ellas: la prohibición de actividades mineras, la expansión de cultivos agrícolas y pecuarios que ponen en riesgo esta riqueza natural.

