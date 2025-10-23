¿Le golpearon el espejo retrovisor? Conductores fueron víctimas de robo

Hurto a vehículos en Bogotá. Foto: Freepik

Dos conductores en Bogotá fueron recientemente víctimas de los delincuentes. Carolina Arévalo fue una de ellas y denunció por medio de un video publicado en su cuenta de Tiktok.

¿Qué sucedió?

Un viaje en su vehículo por la calle 80 hacia el Puente de Guadua, terminó en un gran susto para ella. En la grabación, narró como “un tipo en bicicleta pasó, le pegó al retrovisor del carro y lo volteo completamente”.

Según Arévalo, no le dio mucha importancia, a lo bajo el vidrio para revisar el espejo y es cuando se percata de la presencia de otros cuatro hombres rodeando el vehículo para intentar hurtarle una cadena de oro que tenía puesta. Por fortuna, a pesar de los forcejeos, no lograron su objetivo, pero terminó chocando a otra conductora y a quien tuve que reconocerle la reparación por daños que ascendió a un millón de pesos.

En otro hecho, esta vez sobre la carrera 30 con Av. Primera de Mayo, un conductor de furgón esperaba el cambio de semáforo, cuando un ladrón golpeó el espejo retrovisor.

Molesto, baja la ventana y es entonces que dos cómplices más se le acercan y con armas lo amenazan exigiéndole que le entregue el anillo de oro. “Tranquilo. Todo bien, solo el anillo, el bolso no”, se escucha decir a la víctima.

En su huida en bicicleta, uno de los asaltantes alcanza a ser arrollado por una volqueta, pero sigue su camino.

Hurto de vehículos en Bogotá

En la capital, las zonas más urbanizadas concentran el mayor número de casos de robos de vehículos. Bogotá y sus alrededores encabezan el listado con 32.2%, seguido por Antioquia (18.3%), Valle del Cauca (15%) y Atlántico (10%). Así lo concluyó el más reciente informe de SVR (Recuperación de Vehículos Robados) a cargo de la empresa Ituran, una firma que ofrece pólizas de protección a conductores.

Además, en cuanto a los tipos de vehículos afectados, los automóviles y camionetas particulares representaron el 61.7% de los robos, seguido por los camiones con un 36,7% y un 1% en motocicletas. Esta tendencia indica que los delincuentes se enfocan en vehículos de uso diario, posiblemente por su fácil comercialización o por contar con menos sistemas de protección tecnológica.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.