Extranjero perdido en el cerro de Guadalupe fue encontrado con lesiones

Las autoridades le brindaron los primeros auxilios. Foto: Redes Sociales/Caracol

En las últimas horas, las autoridades informaron que, tras tres días de búsqueda, el ciudadano estadounidense Tenzing Namgyl, perdido en las inmediaciones del cerro de Guadalupe, fue encontrado esta mañana a las 9:42 a.m. El ciudadano se extravió el pasado sábado, 1 de noviembre.

¿Cómo lo encontraron?

El equipo de Bomberos Bogotá, Rescate #1, al mando del bombero Ronald Méndez, fue quien localizó al ciudadano entre el río San Francisco y Vicacha. Según las autoridades, el hombre manifestó cansancio, por lo que le brindaron primeros auxilios al evidenciar signos de deshidratación, hipotermia y trauma en el miembro inferior derecho, así como algunas laceraciones.

Por el momento, ya fue estabilizado y se encuentra consciente.

¿Cómo fue el primer reporte del caso?

De acuerdo con el reporte de Bomberos, fue sobre las 7:19 de la noche del sábado cuando se recibió el reporte de una persona extraviada en los alrededores del cerro de Guadalupe, localidad Candelaria. Al llamado, Bomberos Bogotá activó a las estaciones Chapinero, Central, Puente Aranda y Centro Histórico, con apoyo de los Equipos Especializados de Forestales, Técnico de Rescate, de Aeronaves no Tripuladas, Central de comunicaciones y de Busqueda y Rescate de Animales en Emergencias.

“Durante la noche realizó la búsqueda de la persona con bomberos, caninos y dones, y con apoyo de sobrevuelo del Halcón de la Policía. A la hora continúa la búsqueda de la persona de nacionalidad extranjera por parte de Bomberos Bogotá con búsqueda terrestre y con drones. Se instala PMU en el sitio”, indicó el cuerpo de Bomberos.

A lo largo del domingo continuó la búsqueda, sin resultados concretos. Por este motivo, el cuerpo de socorro instaló un PMU en la zona donde se extravió el japonés, para monitorear las actividades. “Hoy hemos continuado con la búsqueda de la persona de nacionalidad extranjera. Hemos hecho recorridos terrestres y con drones”.

#AEstaHora Acompañamos el operativo de búsqueda y rescate de un ciudadano extranjero en el cerro de Guadalupe, junto a entidades del Distrito. El corazón de nuestro voluntariado también late en los momentos que más lo necesitan.#BúsquedaYRescate #Emergencias #Bogotá pic.twitter.com/ZOkopgq6d9 — Policía Cívica de Mayores Bogotá MEBOG (@PCMMEBOGOFICIAL) November 2, 2025

