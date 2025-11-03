Suspenden discoteca que funcionaba en sede de un sindicato en el Restrepo

El operativo lo realizaron en la noche de Halloween. Foto: Secretaría de Seguridad

En la noche de Halloween de este año en Bogotá, las autoridades realizaron un operativo de control en bares y discotecas para evitar riñas y el consumo de drogas en esta celebración. En este proceso, capturaron a un hombre por porte ilegal de armas de fuego en la localidad de Antonio Nariño, en el barrio Restrepo. Además, encontraron armas blancas y varias dosis de droga.

Para lo anterior, estuvieron presentes varias entidades distritales, quienes ingresaron a un bar que funcionaba bajo la fachada de sindicato, tomando por sorpresa a las personas del lugar.

El caso de la captura del hombre se dio tras las requisas que realizó la Policía. Según indicaron las autoridades, el hombre intentó ocultar entre unos muebles el arma tipo revólver calibre 32 con varios cartuchos, pero los nervios lo delataron. En ese sentido, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía para ser judicializado por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones.

¿Qué más encontraron?

De igual manera, con el apoyo de Roco, un perro entrenado para detectar sustancias estupefacientes, identificaron a varias personas que tenían en su poder dosis de: tusi, marihuana y cocaína. Así mismo, hallaron armas blancas, por lo cual las autoridades suspendieron, temporalmente, el establecimiento por falta de documentación.

