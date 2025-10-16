Inició pago del tercer ciclo del subsidio de transporte escolar: ¿cómo reclamarlo?

Educación Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Secretaría de Educación informó que ya se encuentra disponible el abono correspondiente al tercer ciclo de pago del subsidio de transporte escolar. Esta ayuda va dirigida a las y los 19.399 estudiantes de los colegios oficiales, quienes reciben este apoyo a través de los medios de pago DaviPlata y TuLlave.

Como en varias oportunidades ha mencionado la entidad distrital, este subsidio tiene el propósito de asegurar el acceso y permanencia de los alumnos en el sistema educativo oficial. Para este ciclo, el Distrito destinó recursos por un total de $6.733 millones.

¿Cómo reclamar el subsidio?

Para los beneficiarios con medio de pago de DaviPlata: deben redimir su subsidio antes del 29 de octubre.

Para los beneficiarios con el método TuLlave: pueden recargar el abono en su respectiva tarjeta, hasta el 21 de octubre.

Cabe resaltar que es importante que padres, madres y/o acudientes del beneficiario mantengan actualizados los datos del estudiante en el SIMAT. Sobre todo, con el número de cédula, nombre y número celular del acudiente.

DaviPlata:

Para los beneficiarios en este medio, deben seguir los siguientes pasos:

Los responsables recibirán un mensaje de texto (SMS) en el número celular registrado en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT). Deben ingresar a la aplicación móvil o a la página web de DaviPlata y digitar el documento de identidad y la clave personal. Verificar que el subsidio aparezca en el saldo disponible. Retirar el dinero a través de cajeros automáticos Davivienda, oficinas bancarias o corresponsales autorizados. Conservar el comprobante.

Tarjeta TuLlave:

En este caso, las personas podrán recargar su subsidio del 7 al 21 de octubre. Esta base estará vigente durante 15 días y posteriormente se realizará un segundo abono que tendrá vigencia por los 15 días restantes, completando así los 30 días calendario. Las fechas del segundo abono serán informadas a partir al 21 de octubre.

Para validarlo:

El responsable recibirá notificación por SMS al número celular registrado en SIMAT. Deberá acercarse a cualquier taquilla de TransMilenio o Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). Presentar la tarjeta TuLlave personalizada del estudiante y solicitar al operador activar la recarga del subsidio.

Es importante verificar el saldo antes de retirarse de la taquilla.

¿Tiene dudas?

En caso de necesitar asesoramiento sobre el subsidio de transporte escolar, podrán contactarse en los siguientes canales:

Página web: www.educacionbogota.edu.co

Correo electrónico: contactenos@educacionbogota.edu.co

Línea telefónica: +57 (601) 324-1000

