Tanque Pekín evitará intermitencia del servicio de agua en barrios de Fusagasugá

Las molestas y habituales interrupciones en el suministro de agua podrían llegar a su fin para los habitantes de 138 barrios de Fusagasugá, gracias a una obra, financiada en su mayoría por la Gobernación de Cundinamarca y pensada para mejorar el servicio: el Tanque Pekín. Este sistema de almacenamiento se llenará en los momentos de menor consumo, para tener suficiente líquido a disposición de casi 70.000 habitantes, en los momentos de mayor demanda.

La obra, además de solucionar uno de los principales cuellos de botella a la hora de abastecer la población, hace parte de un plan más ambicioso del gobernador, Jorge Emilio Rey: desarrollar obras para que, incluso, a los municipios más apartados del departamento, se les pueda garantizar su derecho a acceder a algo tan fundamental como el agua.

La inversión del proyecto es considerable: casi $ 8.000 millones, que se reunieron gracias al aporte de la Gobernación (79 %) y del municipio de Fusagasugá (21 %). Con esta inversión se apunta a consolidar sistemas hídricos sostenibles en el futuro. “Con este tanque, Fusagasugá deja atrás la intermitencia en el servicio. Hoy garantizamos continuidad, cobertura y seguridad hídrica para miles de familias que esperaban esta solución desde hace años”, comenta Rey.

Un tanque que cambia vidas

Por años este municipio sintió los efectos de una infraestructura hídrica deficitaria, que permitiera distribuir mejor el agua que se captaban de las quebradas y pasaba por las plantas de tratamiento. A pesar de que se construyó un tanque, con el crecimiento poblacional, no fue suficiente almacenar el líquido suficiente para satisfacer la demanda.

Solo en los últimos años el municipio ha visto un aumento de más de 25.000 habitantes, cifra que, según proyecciones del Observatorio de Fusagasugá podría crecer otros 25.000 para 2035, lo que planteaba un reto y una necesidad para fortalecer la prestación de servicios básicos y acceso a agua.

Hoy con el nuevo tanque el panorama cambia, pues prácticamente triplica la capacidad de almacenamiento de agua potable, para responder a las necesidades presentes. Según datos del proyecto, Fusagasugá pasa de una capacidad de 1.500 m3 a más de 4.506 metros cúbicos disponibles para el consumo.

¿Qué significa esto? Para Empresas Públicas de Cundinamarca, el Tanque no solo aumentará la oferta de un servicio que, cabe recordar, también es un derecho para los ciudadanos. Además, evitará que en el municipio se sigan realizando cortes periódicos de agua por horas e, incluso, días.

“La obra cumple una función clave: acumular agua en las horas de menor consumo y liberarla en los picos de mayor demanda. Así aseguramos que el servicio no falle y se preste con estabilidad para toda la comunidad”, explica Rey sobre el proyecto.

Cundinamarca actualmente tiene una política pública para que la mayoría de sus 116 municipios, incluso los más alejados y rurales, puedan tener acceso a agua en los próximos años. Rey comenta que desde su administración se han invertido cerca de $1,9 billones en el Plan Departamental de Agua, en este propósito. “Fusagasugá necesitaba este tanque. Hoy estamos cumpliendo con una solución real. Es una obra que le pertenece a la gente y que garantiza su futuro”, Subraya Rey.